Negli ultimi mesi, si sono diffusi sempre più rumor e indiscrezioni riguardo al possibile lancio di Nintendo Switch 2, il successore della console ibrida che ha fatto il successo del colosso giapponese negli ultimi anni.

Le voci sul pensionamento di Nintendo Switch sono sempre più insistenti: a sei anni dal suo lancio, infatti, le vendite della console stanno cominciando a subire una flessione fisiologica, ma anche l’hardware della console comincia a dimostrare i segni del tempo, con l’avvento di tecnologie sempre più avanzate e performanti.

Sembra quindi che i tempi siano maturi per una console di nuova generazione, che secondo Foxconn, azienda impegnata nella produzione di dispositivi elettronici, potrebbe arrivare già nei primi mesi del 2024. A dare maggior credito a questa indiscrezione ci pensa oggi il noto portale VGC, le cui fonti affermano che Nintendo ha già spedito i kit di sviluppo della nuova console ai principali sviluppatori di videogiochi.

Nintendo Switch 2 potrebbe arrivare già nel 2024

Sempre secondo VGC, la consegna dei kit di sviluppo di Nintendo Switch 2 ai principali produttori indica un lancio sul mercato relativamente vicino, presumibilmente nei primi mesi del 2024. Questo largo anticipo permetterebbe a Nintendo di creare una line up di videogiochi da lanciare assieme alla console, e allo stesso tempo eviterebbe alla casa giapponese di incorrere in problemi di rifornimento hardware, come accaduto per esempio con PlayStation 5 lanciata durante il picco della pandemia da Covid-19.

Le indiscrezioni indicano anche che Nintendo Switch 2 potrebbe essere dotata di un display LCD per mantenere i costi. Nintendo avrebbe quindi deciso di abbandonare il display OLED lanciato con la versione migliorata della sua console attuale, probabilmente per mantenere il prezzo della nuova generazione in linea con quello attuale, migliorando al tempo stesso la potenza di calcolo dell’hardware.

Per quanto riguarda la retrocompatibilità, Nintendo si era già espressa favorevole al riguardo, dichiarando che stavano studiando un modo per rendere il passaggio alla nuova generazione il più fluido possibile, sfruttando gli oltre 290 milioni di account creati sin dal lancio di Nintendo Switch.

Non si hanno invece dettagli sulla retrocompatibilità dei giochi fisici, anche se i rumor indicano che Nintendo Switch 2 sarà dotata di uno slot per cartucce uguale a quello dell’attuale generazione.

Se dovessimo andare a ritroso nel tempo e guardare al lancio di Nintendo Switch, dunque, potremmo aspettarci un annuncio in pompa magna fissato per gli ultimi mesi del 2023, con un effettivo lancio sul mercato nei primi mesi del 2024, in concomitanza con l’inizio del nuovo anno fiscale.