Anche LG ha annunciato per il mercato italiano un paio di nuovi monitor da gaming. Dopo i tre OLED di ASUS ROG, i due enormi Odyseey di Samsung e un altro da gaming di Philips, nella giornata di ieri LG amplia la sua famiglia Ultragear con due monitor 4K per videogiocatori: un 27″ e un 31,5″. Il più piccolo è già disponibile sul mercato, mentre l’altro lo sarà fra qualche settimana; intanto, scopriamoli meglio nei dettagli.

I nuovi monitor LG Ultragear: caratteristiche, funzioni e prezzi

Si chiamano precisamente 27GR93U e 32GR93U, monitor che, secondo quanto dichiara il produttore, sono pensati per garantire ottime prestazioni di gioco per le console di ultima generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X. Merito di schermi IPS di elevata qualità e del supporto a varie tecnologie pensate appositamente per il gaming.

Ma partiamo proprio dai display, da 27″ e 31,5″, di tipo IPS con rapporto d’aspetto di 16:9, risoluzione Ultra HD 4K (3840 x 2160 pixel) e luminosità di picco di 500 cd/m². La frequenza di aggiornamento è di 144 Hz con supporto al VRR (Variable Refresh Rate), il tempo di risposta di 1 ms (grey to grey), ma c’è da segnalare anche il trattamento antiriflesso della superficie, la certificazione VESA DisplayHDR 400 e la copertura della gamma colore DCI-p3 del 95%.

Presenti anche le certificazioni NVIDIA G-SYNC Compatibile e AMD FreeSync Premium per garantire un’esperienza di gioco ottima, con effetti di tearing e stuttering eliminati e, in generale, movimenti più fluidi. Da segnalare anche l’audio 3D di DTS Headphone:X e l’illuminazione Hexagon Lighting con luci viola posizionate sul retro dei display per aumentare i livelli di coinvolgimento.

Per quanto riguarda invece la connettività di questi due nuovi monitor LG Ultragear, ci sono due porte HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4, una porta USB 3.0, una uscita cuffie jack audio a 3 poli. Diverse anche le regolazioni possibili grazie a un sistema che permette di regolare i dispositivi in altezza, in inclinazione o di ruotare anche gli schermi posizionandoli in verticale.

Come anticipato, il modello LG Ultragear più piccolo, noto come 27GR93U, è disponibile in Italia al prezzo di 529 euro, acquistabile direttamente sul sito web ufficiale di LG; il modello più grande, LG 32GR93U, sarà disponibile invece dalla fine di settembre. Entrambi, con tutta probabilità, si potranno acquistare anche su Amazon.

