Le sigle OLED, QLED e QNED rappresentano le tecnologie di visualizzazione utilizzate nella produzione di televisori di alta qualità. Ogni sigla indica caratteristiche e funzionalità uniche che influiscono sulla qualità dell’immagine e sul prezzo del prodotto.

Nel mondo dei televisori di ultima generazione, è importante comprendere le differenze tra queste sigle per fare la scelta giusta.

In questo articolo esploreremo in dettaglio le caratteristiche di ogni sigla, in modo da poter comprendere meglio le differenze tra OLED, QLED e QNED e aiutarti a fare la scelta più adatta alle tue esigenze.

OLED, QLED, QNED: le principali caratteristiche

Per iniziare a comprendere le differenze tra queste sigle così poco intuibili per i meno esperti, iniziamo a vedere le caratteristiche di ognuna di esse. Ovviamente parliamo in tutti e tre i casi di televisioni moderne, tra le ultime arrivate sul mercato, ma se si analizzano i dettagli è possibile trovare differenze sostanziali.

OLED

Le televisioni OLED sono tra i tipi più avanzati di televisori sul mercato moderno. Per comprendere appieno le potenzialità di queste televisioni, vediamo subito le loro principali caratteristiche:

Tecnologia di visualizzazione: Le televisioni OLED utilizzano una tecnologia di visualizzazione organica basata sui pannelli OLED , che permettono a ogni singolo pixel di accendersi e spegnersi indipendentemente, creando immagini nitide e vibranti con neri profondi e colori saturi.

, che permettono a ogni singolo pixel di accendersi e spegnersi indipendentemente, creando immagini nitide e vibranti con neri profondi e colori saturi. Design sottile: La tecnologia OLED consente ai pannelli di essere molto sottili, il che significa che le televisioni OLED possono essere molto più leggere e sottili rispetto ad altri tipi di televisori.

Angolo di visione: Le televisioni OLED hanno un angolo di visione molto ampio , il che significa che l’immagine può essere vista correttamente da molte angolazioni diverse.

, il che significa che l’immagine può essere vista correttamente da molte angolazioni diverse. Rapidità: Le televisioni OLED sono molto veloci, con tempi di risposta molto rapidi, il che significa che sono perfette per la visione di contenuti ad alta velocità, come i giochi e i film d’azione.

Risoluzione: La maggior parte delle televisioni OLED sono disponibili in alta risoluzione, con una risoluzione massima di 4K.

In sintesi, le televisioni OLED sono caratterizzate da immagini nitide e vibranti, design sottile, angolo di visione ampio, rapidità e risoluzione elevata, nonché funzioni Smart TV.

QLED

Le televisioni QLED sono un’altra tipologia di televisori di alta qualità. Ecco alcune delle loro principali caratteristiche:

Tecnologia di visualizzazione: Le televisioni QLED utilizzano una tecnologia di visualizzazione basata su pannelli Quantum Dot , che offrono colori più saturi e luminosi rispetto ai pannelli tradizionali.

, che offrono colori più saturi e luminosi rispetto ai pannelli tradizionali. Luminosità: Le televisioni QLED sono particolarmente adatte per ambienti ben illuminati, poiché hanno una luminosità molto elevata che rende le immagini ancora più nitide e vivaci.

Risoluzione: La maggior parte delle televisioni QLED sono disponibili in alta risoluzione, con una risoluzione massima di 4K.

Smart TV: La maggior parte delle televisioni QLED sono dotate di funzioni Smart TV , il che significa che è possibile accedere a contenuti in streaming come Netflix, Amazon Prime Video e molto altro ancora.

, il che significa che è possibile accedere a contenuti in streaming come Netflix, Amazon Prime Video e molto altro ancora. Design: Le televisioni QLED hanno un design elegante e sofisticato, con bordi sottili e una finitura di alta qualità.

Audio: La maggior parte delle televisioni QLED sono dotate di altoparlanti integrati di alta qualità, che offrono un suono nitido e potente.

In sintesi, le televisioni QLED sono caratterizzate da colori più saturi e luminosi, risoluzione elevata, funzioni Smart TV, design elegante e audio di alta qualità. Sono un’ottima scelta per chi cerca un’esperienza visiva di alta qualità e un design sofisticato.

QNED

Le televisioni QNED sono una nuova tecnologia di display sviluppata da LG che combina le caratteristiche delle tecnologie QLED e NanoCell. La tecnologia QNED è ancora relativamente giovane, ma possiamo già delineare le principali caratteristiche:

Risoluzione: le televisioni QNED sono disponibili in diverse risoluzioni, tra cui 4K e 8K. La risoluzione più elevata consente una maggiore nitidezza e dettaglio delle immagini.

Illuminazione: le televisioni QNED utilizzano la tecnologia MiniLED , che prevede l’utilizzo di LED molto piccoli per creare una retroilluminazione di alta qualità e uniforme.

, che prevede l’utilizzo di LED molto piccoli per creare una retroilluminazione di alta qualità e uniforme. Filtro a nanocristalli: le televisioni QNED utilizzano un filtro a nanocristalli che aiuta a creare colori più accurati e vivaci. Ciò significa che i colori sembrano più realistici e dettagliati rispetto alle altre tecnologie di display.

Processore Alpha 9: le televisioni QNED sono dotate di un potente processore Alpha 9 , che consente una migliore gestione delle immagini e una maggiore fluidità nella riproduzione dei contenuti.

, che consente una migliore gestione delle immagini e una maggiore fluidità nella riproduzione dei contenuti. Ampio angolo di visione: grazie alla tecnologia NanoCell, le televisioni QNED offrono un ampio angolo di visione, il che significa che le immagini possono essere viste da molteplici angolazioni senza perdere qualità.

Prestazioni migliorate: le televisioni QNED sono progettate per avere una maggiore durata e una maggiore efficienza energetica rispetto ad altre tecnologie di display.

Compatibilità: le televisioni QNED sono compatibili con molte funzionalità, tra cui HDR, Dolby Vision e Dolby Atmos, che consentono una migliore qualità audio e video.

In poche parole, le televisioni QNED offrono una combinazione di tecnologie avanzate per creare immagini di alta qualità e nitidezza, con colori realistici e vivaci, prestazioni elevate e una maggiore efficienza energetica.

Quali sono le principali differenze tra OLED, QLED, QNED

Per comprendere appieno però le forze e le debolezze di ognuna di queste tecnologie, non possiamo che andare ad esaminare nel dettaglio le loro differenze. Qui di seguito abbiamo infatti preso in esame i valori più importanti che possiamo usare per definire il valore di una tecnologia. Vedremo dunque come si differenziano su: la qualità del nero, l’uniformità delle immagini, la luminosità, la qualità dei colori, l’angolo di visione, il consumo energetico e ovviamente il prezzo.

Qualità del nero

Le tecnologie OLED, QLED e QNED presentano differenze significative nella loro capacità di produrre neri profondi e ricchi.

Le TV OLED sono considerate le migliori nella resa del nero in quanto ogni pixel emette luce in modo indipendente e, quindi, è possibile spegnere i pixel per produrre il nero assoluto. Ciò significa che i neri sono veramente profondi e ricchi, e le immagini sembrano più vive e dettagliate.

Le TV QLED e QNED utilizzano una retroilluminazione a LED e MiniLed per illuminare lo schermo. Questa retroilluminazione viene controllata in modo da oscurare le aree in cui il nero è richiesto. Tuttavia, il nero prodotto dalle TV QLED e QNED non è così profondo come quello prodotto dalle TV OLED, poiché alcune fonti di luce possono penetrare in queste zone oscurate.

Uniformità

Le stesse tecnologie che troviamo in campo sulla questione relativa alla qualità dei neri, rientrano anche nel discorso delle uniformità delle immagini.

Per questo motivo la gestione singolare dei pixel, che viene fatta grazie alla tecnologia OLED, consente di ottenere immagini sempre uniformi e senza problemi di aree più o meno illuminate. Stesso discorso si può fare per la tecnologia QNED, dove tuttavia i miniled, seppur piccoli, non vanno a gestire il singolo pixel, ma delle aree riducendo dunque la precisione.

Inoltre, sia le TV QLED che QNED spesso utilizzano la tecnologia di regolazione locale dei pixel per migliorare l’uniformità delle immagini. Questa tecnologia consente di regolare l’illuminazione dei singoli pixel in modo indipendente, migliorando la qualità dell’immagine e riducendo al minimo i problemi di clouding o di blooming.

Luminosità

Le tecnologie OLED, QLED e QNED presentano differenze significative anche in termini di luminosità.

Le TV QLED e QNED solitamente offrono una luminosità più elevata rispetto alle TV OLED, grazie alla retroilluminazione a LED utilizzata in queste tecnologie. Ciò significa che le TV QLED e QNED possono essere più luminose, rendendo le immagini più vivaci e vibranti, con colori più saturi.

Se per la tecnologia OLED avere la singola gestione dei pixel è generalmente più utile per tanti fattori, non lo è per la luminosità che è generalmente più bassa. Anche per questo motivo si ottengono neri migliori come dicevamo poco fa parlando della profondità del nero.

Colore

Ancora una volta le TV OLED sono generalmente considerate le migliori in questo aspetto in quanto possono offrire una riproduzione dei colori molto accurata e naturale grazie alla loro capacità di gestire le variazioni di luminosità a livello di pixel. Ciò significa che le TV OLED possono riprodurre colori più realistici, con una gamma cromatica più ampia rispetto alle altre tecnologie, anche se la loro vivacità è meno marcata.

Le TV QLED e QNED, d’altra parte, possono offrire una riproduzione dei colori molto buona, grazie alla tecnologia Quantum Dot utilizzata in queste TV. La tecnologia Quantum Dot consente di produrre una vasta gamma di colori, anche se in modo leggermente meno accurato rispetto alle TV OLED.

Angolo di visione

L’angolo di visione è l’angolo dal quale puoi guardare uno schermo senza perdere la qualità dell’immagine. In altre parole, se l’angolo di visione è limitato, l’immagine sullo schermo potrebbe apparire sbiadita o con colori distorti se non sei seduto di fronte allo schermo.

La tecnologia che nelle televisioni OLED produce neri più profondi e colori più vivaci rispetto ai display tradizionali, offre anche un’ampia gamma di angoli di visione, il che significa che l’immagine rimane chiara e dettagliata anche se guardi lo schermo da un angolo. Ovviamente quando si parla di angoli di visione, non intendiamo che anche sedendosi dietro lo schermo potrai vederlo bene, quindi cerca di essere realistico.

QLED e QNED hanno invece una gamma di angoli di visione ridotta rispetto all’altra tecnologia. Per cui se sai già che dovrai vedere la tv da posizioni non esattamente frontali, il consiglio è di optare per una tv OLED sempre.

Consumo energetico

Le TV OLED, QLED e QNED differiscono tra loro anche in termini di consumo energetico. In generale, le TV OLED hanno un consumo energetico inferiore rispetto alle TV QLED e QNED, soprattutto quando mostrano immagini scure.

Il motivo è abbastanza semplice da intuire. Quando ci sono immagini con neri netti, le TV OLED spengono completamente i pixel, riducendo di tantissimo il consumo energetico della televisione. Paradossalmente possiamo quasi parlare di un costo della visione di un film che, a parità di minutaggio, se tendenzialmente più scuro ti richiederà meno energia elettrica.

Dall’altra parte le TV QLED o QNED, sfruttano la tecnologia a retroilluminazione a LED, che sia mini o led normali non importa. In questi casi il consumo di energia è costante, perché i led restano accesi anche durante le scene più scure, sebbene con un’intensità inferiore.

Detto questo i consumi dipendono anche da altri fattori che non coinvolgono solo le tre tecnologie di cui parliamo oggi. Ad esempio uno dei fattori più importanti è la dimensione dello schermo, più è grande la televisione, maggiore sarà il suo consumo energetico.

Prezzo

Viste le caratteristiche e le differenze di cui abbiamo parlato fino ad ora, sarà facile comprendere come anche sui prezzi le differenze possono essere importanti e con un valore solitamente maggiore per le televisioni OLED. Questa tecnologia infatti resta mediamente la migliore e anche quella che più si sta diffondendo per schermi televisivi, ma anche computer e device videoludici. Inoltre a pesare è anche la relativa giovane età della tecnologia OLED che la rende ancora oggi una novità costosa.

QLED e QNED sono comprensibilmente disponibili a prezzi inferiori, infatti la tecnologia di retroilluminazione con il LED è semplicemente meno costosa da produrre e abbastanza lo standard nell’ambito con una produzione diffusa su ampia scala.

Come per il consumo energetico, tuttavia, prendere solo la tecnologia OLED, QLED o QNED come fattore di definizione del prezzo è ovviamente un errore piuttosto grossolano. Le televisioni moderne infatti includono tantissime funzioni e servizi, per cui ogni singolo dettaglio pesa sul prezzo: dimensioni, risoluzione, marchio, funzioni smart, connessioni, tecnologia audio e molto altro ancora.