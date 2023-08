Samsung si conferma leader nel panorama dei monitor gaming e annuncia alla Gamescom i nuovi Odyssey Neo G9 57″ e Odyssey ARK 55″, due prodotti che si collocano al top del catalogo dell’azienda sudcoreana e spostano l’asticella prestazionale su nuovi livelli, non solo per dimensioni ma anche se parliamo di risoluzione e qualità dell’immagine. Il Samsung Odyssey Neo G9 57″ è anche il primo monitor al mondo ad offrire una risoluzione Dual-UHD, il tutto abbinato alle tecnologie e ottimizzazioni Samsung che da anni rappresentano un punto di riferimento nel settore anche per i competitor.

Samsung Odyssey Neo G9 57″ e Odyssey ARK 55″ per giocare al top su qualsiasi titolo

Le nuove proposte Samsung portano avanti nel migliore dei modi la serie di monitor gaming Odyssey, da sempre caratterizzati da prestazioni ad alto profilo e design ricercato con la caratteristica curvatura del pannello. Ma andiamo in ordine e iniziamo dal Samsung Odyssey Neo G9 57″, un bestione da 57 pollici che tra le altre cose è il primo della sua categoria con risoluzione Dual-UHD, ossia 7.680×2.160 pixel. Il pannello utilizza la tecnologia proprietaria Quantum Matrix (Quantum Mini-LED) ed è caratterizzato da una curvatura 1000R; la frequenza di aggiornamento arriva a 240 hertz con un tempo di risposta GtG pari a 1 ms, mentre non manca la certificazione VESA DisplayHDR 1000 e il supporto per la tecnologia AMD Freesync Premium Pro.

Odyssey Neo G9 57″ garantisce inoltre input HDMI 2.1 e Display Port 2.1, offre le modalità PIP e PBP e integra un hub USB oltre a un sistema di illuminazione RGB, gestibile con le tecnologie CoreSync e Core Lightning+; il display può essere ruotato e inclinato, integrando allo stesso tempo la predisposizione VESA 100×100.

Passiamo invece al Samsung Odyssey ARK 55″, sempre con pannello curvo 1000R, tecnologia Quantum Matrix ma con una diagonale che scende a “soli” 55 pollici. In questo caso la risoluzione del display arriva a 3.840×2.160 pixel, con refresh a 165 hertz e tempo di risposta GtG 1ms; questo monitor è anche certificato HDR10+, supporta HDMI 2.1 e Display Port 1.4 ed è equipaggiato con uno switch KVM che permette di selezionare la fonte video quando utilizziamo il monitor su più dispositivi.



Come altri modelli della linea Odyssey ARK poi, non manca infine la caratteristica cockpit con la possibilità di modificare il formato del pannello da 16:9 a 21:9 sino a 32:9. Riguardo prezzi e disponibilità, il Samsung Odyssey Neo G9 57″ costa 2.499 euro con un’interessante offerta abbinata a Galaxy S23, mentre per l’ Odyssey ARK 55″ dovremo aspettare il mese di settembre.

