In occasione dell’evento “Never Stop Gaming” della fiera Gamescom 2023, ASUS Republic of Gamers ha annunciato diverse novità, fra cui nuove schede madri, router Wi-Fi 7, e la collezione ROG x Evangelion. Qui ci soffermiamo però sui nuovi monitor OLED, periferiche chiave per giocare come si deve oggi come oggi

Sono tre prodotti di fascia elevata, fra cui c’è anche il primo monitor OLED 4K da 32 pollici al mondo (in copertina), e altri due di dimensioni maggiori, tutti e tre disponibili in arrivo sul mercato italiano nelle prossime settimane/mesi. In attesa della disponibilità effettiva, scopriamone insieme le principali peculiarità.

I nuovi monitor OLED di ASUS ROG

ROG Swift OLED PG32UCDM

Partiamo dal fiore all’occhiello della nuova serie di monitor ASUS ROG, il primo monitor da gaming OLED 4K da 32 pollici al mondo. Si tratta di un dispositivo dotato di tecnologia QD-OLED che vanta un picco di luminosità pari a 1000 nit, un’ampia gamma di colori, ottimi valori di contrasto e un layout perfezionato per rendere il testo più chiaro e leggibile.

A garanzia di ottime prestazioni per il gaming, ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM supporta una frequenza di aggiornamento del display di 240 Hz, tempi di risposta di 0,03 ms un sistema di raffreddamento dedicato con un dissipatore di calore e l’utilizzo di grafene a protezione del pannello OLED, soprattutto per evitare problemi di burn-in. Da segnalare anche la presenza dello switch KVM Smart, che permette di controllare due dispositivi con un singolo mouse e una sola tastiera, oltre alle diverse opzioni di connettività, fra cui DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 e USB C con power delivery.

ROG Swift OLED PG34WCDM

Stessa tecnologia per il pannello, ma caratteristiche differenti per ROG Swift OLED PG34WCDM, l’altro dispositivo che ASUS ha presentato oggi al Gamescom 2023. Si tratta di un monitor curvo (con raggio di curvatura 800R) dotato di un pannello OLED da 34 pollici in formato ultrawide con risoluzione 3440 x 1440 pixel, frequenza di aggiornamento di 240 Hz e tempi di risposta GtG di 0,03 ms (Gray to Gray, cioè la quantità di tempo necessaria affinché i pixel cambino colore).

La luminosità di picco di questo monitor tocca i 1.300 nit, il cui display risulta conforme alla certificazione DisplayHDR True Black 400. Per il resto, è necessario segnalare il supporto al KVM Smart citato, il sistema di dissipazione che riduce il rischio di burn-in, la compatibilità con la tecnologia G-SYNC di NVIDIA che riduce le distorsioni da tearing e rende più fluida e naturale la visione, e le diverse opzioni di connettività, fra cui la USB 3.2, DisplayPorta 1.4, HDMI 2.1 e USB C con potenza di ricarica di 90 W.

ROG Swift OLED PG49WCD

Ultimo di questa nuova famiglia, ma il primo ad arrivare in Italia, è ASUS ROG Swift OLED PG49WCD, un monitor curvo da gaming da 49 pollici super ultrawide, con risoluzione 5.120 x 1.440 pixel. Il pannello è un QD-OLED con curvatura 1800R, con refresh rate di 144 Hz e tempo di risposta di 0,03 ms, display capace di toccare i 1.000 nit di luminosità di picco.

Anche in questo caso è presente lo Smart KVM per la gestione delle periferiche, un sistema di dissipazione integrato per limitare i problemi di burn-in, le seguenti opzioni di connessione, fra cui il supporto alla connettività USB 3.2: DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 e USB C con potenza massima di 90 W.

Disponibilità e prezzi

Come anticipato, questi nuovi monitor ASUS ROG annunciati oggi alla fiera Gamescom 2023 non sono ancora disponibili in Italia. Il primo ad arrivare sul mercato, come anticipato, sarà proprio ASUS ROG Swift OLED PG49WCD, monitor il cui debutto è previsto a ottobre, al prezzo di 1.499 dollari.

Il produttore non ha ancora comunicato i prezzi per l’Italia, nemmeno degli altri due citati, ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM e ROG Swift OLED PG34WCDM, monitor che saranno disponibili da noi entro il primo trimestre del 2024. Vi aggiorneremo a tempo debito.

