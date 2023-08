Qualche giorno fa Philips ha annunciato per il mercato italiano un nuovo monitor da gaming di fascia elevata, Philips Evnia 49M2C8900, un prodotto che, almeno sulla carta, ha tutte le carte in regola per soddisfare i videogiocatori più smaliziati. È dotato ad esempio di uno schermo curvo QD-OLED da 48,9″ in formato 32:9, vanta una frequenza di aggiornamento massima di 240 Hz, la risoluzione Dual QHD, varie funzioni per giocare e la tecnologia d’illuminazione ambientale Ambiglow, per una assaggio veloce. In attesa del debutto sul mercato italiano, previsto a breve, scopriamone i dettagli.

Caratteristiche e funzioni del monitor da gaming Philips Evnia 49M2C8900

Alla fiera Gamescom 2023 abbiamo già visto varie novità nel settore dei monitor da gaming, fra cui un paio di enormi Samsung Odyssey e tre nuovi ASUS ROG OLED di misura varia. Questo di Philips non è stato presentato alla fiera gaming di Colonia, ma ve ne parliamo perché è appena stato presentato sul mercato italiano e perché si tratta di un prodotto molto interessante a giudicare dalle caratteristiche tecniche e dalle funzioni di cui è dotato.

Si tratta di un monitor dotato di un pannello curvo QD OLED da 48,9 pollici di diametro, con risoluzione Dual QHD (5120 x 1440 pixel per una densità di 108,7 PPI), formato ultra-wide 32:9, frequenza di aggiornamento massima di 240 Hz e tempo di risposta grigio su grigio di 0,03 ms. La luminosità raggiunge i 250 nit in SDR, 450 nit in HDR e 1000 nit in HDR E/P, mentre per quel che riguarda i colori, lo spettro NTSC è coperto al 127,4%, sRGB al 153,1% e Adobe RGB al 125,2%; da segnalare al riguardo anche i 10 bit, che rispetto ai tradizionali display a colori a 8 bit, garantiscono transizioni più naturali fra le tonalità per sfumature più uniformi.

Per quanto riguarda le certificazioni, Philips Evnia 49M2C8900 può contare sulla DisplayHDR TrueBlack 400, con varie modalità HDR ottimizzate per diversi utilizzi (giochi, film e foto) e sulla VESA ClearMR per la sfocatura delle immagini.

Essendo un monitor da gaming, integra inoltre alcune modalità dedicate, come la Low Input Lag che riduce il ritardo fra dispositivi e monitor o la modalità di gioco SmartImage che integra varie configurazioni per migliorare alcuni scenari di utilizzo: ad esempio la FPS (First Person Shooting) migliora i temi scuri nei giochi per vedere meglio gli oggetti nascosti, la RTS (Real Time Strategy) offre una modalità SmartFrame con cui evidenziare un’area specifica per regolare le immagini e le relative dimensioni.

Da segnalare anche la presenza di quattro altoparlanti da 7,5 watt che compongono un sistema audio DTS da 30 W e della tecnologia d’illuminazione Ambiglow su 3 lati, che crea degli aloni di luce dal monitor coerenti con le immagini riprodotte per dare all’ambiente un’esperienza più coinvolgente (come visibile ad esempio nell’immagine di copertina).

Per quanto riguarda invece la connettività, c’è uno switch KVM integrato che permette all’utente di controllare e passare da un dispositivo all’altro usando un’unica tastiera e un singolo mouse; ma c’è anche il connettore USB di tipo C con rilascio di potenza che permette di alimentare o ricaricare direttamente i dispositivi compatibili. Oltre alla USB C citata, ci sono anche 2 porte HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4.

Philips Evnia 49M2C8900 è stato presentato in Italia negli scorsi giorni, ma sarà disponibile a partire da settembre al prezzo di listino di 1.899 euro. Per maggiori dettagli, vi lasciamo alla pagina prodotto del sito web di Philips.

