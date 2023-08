Un nuovo report di Bloomberg svela nuovi dettagli su ciò che potremmo attenderci dai prossimi iPad Pro di Apple, tablet che, rifacendoci all’andamento storico, dovrebbero debuttare nelle fasi iniziali del 2024.

Già da alcuni mesi, infatti, i prossimi flagship della gamma iPad sono protagonisti di indiscrezioni che avevano fatto luce sul possibile passaggio ai display OLED. Secondo le ultime, la prossima generazione di tablet premium della mela morsicata dovrebbe rappresentare il primo grande aggiornamento dal 2018.

Ecco cosa aspettarci dai prossimi iPad Pro del 2024

Tramite l’ultima edizione della sua newsletter Power On, Mark Gurman di Bloomberg è tornato a occuparsi della prossima generazione di iPad Pro, quella che dovrebbe fare il debutto nel 2024.

Il giornalista, sempre piuttosto puntuale e attendibile sui piani del colosso di Cupertino, riferisce che i prossimi flagship della gamma iPad rappresenteranno il primo importante aggiornamento del prodotto dal 2018, nulla a che vedere con gli aggiornamenti minori introdotti anno dopo anno dall’adozione dell’attuale filosofia di design (introdotta con l’iPad Pro 12.9 di terza generazione e con l’iPad Pro 11 di prima generazione).

Sempre più probabile il passaggio ai display OLED

Secondo Gurman, la nuova gamma iPad Pro sarà nuovamente composta da due modelli: il piccolino avrà un display da 11 pollici; l’altro presenterà un display leggermente più grande che dovrebbe raggiungere i 13 pollici.

Stando a quanto riportato, dovrebbe finalmente concretizzarsi il passaggio alla tecnologia OLED per i display (indiscrezione già trapelata a inizio anno e corroborata dai dettagli circa i possibili fornitori dei pannelli poco più avanti): questa tecnologia andrebbe a rimpiazzare la tecnologia IPS con retroilluminazione mini-LED (attualmente presente sul 12.9) e con più modesta retroilluminazione LED (attualmente presente sul 11).

Per gli utenti, tale aggiornamento sarebbe tangibile perché i prossimi iPad Pro saranno in grado di offrire display “più nitidi e luminosi, in grado di riprodurre i colori in modo più accurato”. Il tutto per la felicità dei creatori di contenuti.

Il passaggio alla tecnologia OLED, però, non sarà indolore: rifacendoci a rumor di circa sei mesi fa, i prossimi iPad Pro costeranno decisamente di più dei modelli attuali.

Sembra scontato il chip Apple Silicon M3

Le ultime due generazioni di iPad Pro hanno potuto contare, rispettivamente, sui chip Apple Silicon M1 e Apple Silicon M2: pare scontato, di conseguenza, che i modelli 2024 avranno a disposizione l’inedito Apple Silicon M3, SoC a 3 nm (quasi sicuramente più performante ed efficiente di M2) che dovrebbe debuttare con alcuni nuovi computer Mac già entro la fine dell’anno.

Emerge, inoltre, che Apple starebbe già internamente testando i nuovi tablet e che essi vengano identificati internamente con i codici modello J717, J718, J720 e J721 (probabilmente due per dimensione, uno con il solo Wi-Fi (6E o 7) e uno con il supporto alle reti 5G).

Con gli iPad Pro 2024 debutterà una nuova Magic Keyboard

Nel suo dettagliato rapporto, Gurman menziona anche una nuova Magic Keyboard, primo aggiornamento per la cover tastiera (con trackpad) per iPad Pro che ha debuttato nel 2020 e non è mai stata rinnovata.

Secondo quanto riportato, la rinnovata Magic Keyboard dovrebbe disporre di un trackpad più grande, contribuendo a far sembrare iPad Pro ancora più simile a un laptop rispetto alla configurazione attuale (al momento, infatti, il trackpad è molto piccolo rispetto a quello presente sui MacBook).

Tutto ciò sembra in linea con l’affermazione di Gurman circa la (seppur leggera) crescita dimensionale del display del successore di iPad Pro 12.9: attenzione, però, perché Apple potrebbe raggiungere l’obiettivo senza necessariamente aumentare l’ingombro in pianta del dispositivo, ovvero ottimizzando le cornici.

Quindi resta da capire se la nuova Magic Keyboard avrà un trackpad più grande sacrificando spazio vitale alla tastiera o se l’aumento dimensionale sarà messo in atto sfruttando la crescita in pianta del tablet.

Quando arriveranno gli iPad Pro 2024?

Al momento, ovviamente, è troppo presto per avere tempistiche precise circa la data di uscita della prossima generazione di iPad Pro.

Bloomberg riferisce che i tablet non debutteranno prima della primavera o delle prime fasi dell’estate del prossimo anno: gli attuali iPad Pro M2 sono stati annunciati il 26 ottobre scorso, mentre gli iPad Pro M1 arrivarono il 20 aprile 2021. Mantenendo un arco temporale di 18 mesi tra le generazioni, è lecito attendersi un annuncio verso la metà di aprile 2024.

Resta da capire, infine, se sarà finalmente la volta buona per conoscere l’ipotetico iPad Pro gigante da oltre 14 pollici, già tirato in ballo prima dell’uscita dell’attuale generazione ma ancora mai annunciato dal colosso di Cupertino.

Potrebbero interessarti anche: Apple dice sì al diritto alla riparazione di smartphone e dispositivi elettronici e iPadOS 17: novità e informazioni utili ora che c’è la beta pubblica