Si torna a parlare ancora una volta della transizione alla tecnologia OLED dei futuri iPad e MacBook di Apple: questa volta, una fonte sudcoreana sostiene che ci sarebbe già un progetto ufficiale per la produzione dei pannelli OLED per iPad Pro e MacBook Pro da parte di un fornitore suo connazionale.

Come vi avevamo spiegato già in altri articoli relativi allo stesso argomento, il piano messo in campo dal colosso di Cupertino sarebbe composto da più tappe, con l’adozione degli OLED che costituirebbe solo un passaggio intermedio per l’approdo definitivo alla tecnologia MicroLED. Ogni cambiamento, inoltre, sarebbe contrassegnato dalla consueta cura di Apple, che avrebbe in mente ben più di “semplici” pannelli OLED.

OLED per iPad Pro e MacBook Pro: c’è il progetto “ufficiale”

Apple non è nuova all’utilizzo della tecnologia OLED, avendola già adottata da qualche anno su linee di prodotti di grande successo come Apple Watch e iPhone, ma l’adozione di questa tipologia di pannelli sugli iPad Pro e sui MacBook Pro — tenuto conto anche della caratura dei prodotti in discorso — non può essere presa alla leggera. A questo proposito, un nuovo report parla di un progetto reso ufficiale da un fornitore di Apple, identificabile molto probabilmente con Samsung.

L’attesa è stata più lunga del previsto — il primo iPad OLED era inizialmente atteso per lo scorso anno — anche a causa dei rallentamenti legati all’emergenza sanitaria: cancellati i piani precedenti, la nuova roadmap di Apple prevedrebbe il debutto del primo modello nel 2024. Questo vuol dire che per i fornitori di Apple è già arrivato il momento di darsi da fare: stando a quanto riportato dalla testata sudcoreana ET News, un fornitore connazionale avrebbe ricevuto il via libera ufficiale per sviluppare i pannelli da utilizzare. In particolare, si riferisce di due pannelli OLED per iPad e altrettanti per MacBook: i primi due da 10,86 pollici e 12,9 pollici, gli altri da 14 pollici e 16 pollici. Stando a quanto raccolto da fonti industriali, lo sviluppo avrebbe preso il via impegnando tutta la catena di produzione (materiali, parti correlate, display veri e propri) e ci sarebbero diversi progetti portati avanti.

Samsung o LG? Forse entrambi

Alla luce delle diagonali riportate, si può facilmente intuire la destinazione di questi pannelli OLED: le future generazioni di iPad Pro e MacBook Pro. Per quanto riguarda il nome del produttore che avrebbe ricevuto il via libera da Apple, ET News non si sbilancia, tuttavia riferisce della chiamata in causa sia di Samsung Display che di LG Display. Per la produzione di OLED Gen 6 (1500×1850 mm), Samsung Display dovrebbe usare le linee a Asan, Chungcheongnam-do, mentre LG Display a Paju.

Sebbene la fonte non abbia fornito indicazioni in proposito, i precedenti con gli iPhone portano a pensare che Samsung Display sarà il produttore principale e LG Display quello secondario; insomma, il primo via libera dovrebbe essere arrivato per Samsung.

