Secondo alcune indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, Apple sarebbe al lavoro sulla nuova e aggiornata famiglia di tablet iPad Pro, ancora più potente rispetto a quella dotata del chip Apple Silicon M1 presentata lo scorso anno.

La nuova famiglia di iPad Pro dovrebbe essere basata sul nuovo Apple Silicon M2 e potrebbe farsi in tre: ai collaudati modelli da 11 pollici e da 12,9 pollici, il colosso californiano potrebbe infatti affiancarne un terzo, estremo, da 14,1 pollici e con configurazione base di memorie 16+512 GB.

Sebbene con gli iPad Pro 2021, basati sul chip M1, Apple abbia già alzato abbondantemente l’asticella nel settore dei tablet, dotando i propri tablet di punta di un processore di livello desktop, secondo alcuni leaker già nel corso dell’autunno 2022 potremmo assistere ad un aggiornamento della gamma che riceverebbe, come è logico credere, il nuovo e aggiornato chip M2, più prestazionale a tutto tondo rispetto al predecessore, presentato da Apple solo all’inizio della settimana in occasione del keynote di apertura della WWDC 2022.

Il tutto quindi, lascia presagire che la nuova generazione di iPad Pro possa arrivare leggermente in anticipo rispetto alle canoniche tempistiche (18 mesi) a cui ci ha finora abituato Apple nell’aggiornare i propri tablet.

Per rendere giustizia alle potenzialità del primo membro della nuova famiglia di chip M2, Apple starebbe pensando di lanciare un terzo modello di iPad Pro, estremo, con schermo da 14,1 pollici e una configurazione base con 16 GB di memoria RAM e 512 GB di spazio di archiviazione, un’operazione che appare come una sorta di lancio del guanto di sfida al Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, il tablet più potente del produttore sudcoreano, dotato di un magnifico display SuperAMOLED da 14,6 pollici ma che raggiunge i 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione solo con la sua variante più estrema e costosa.

Nonostante la questione appaia molto interessante, va sottolineato che l’indiscrezione non proviene da uno dei leaker più quotati del settore come Mark Gurman, Ming-Chi Kuo, Ross Young o Jon Prosser; l’autore è infatti il leaker Majin Bu, non l’ultimo arrivato, certo, ma indubbiamente meno altisonante degli altri, un leaker comunque in grado di azzeccare alcune previsioni su iPadOS 16 (come l’abbandono del supporto ad iPad Air 2 e l’arrivo della funzionalità Stage Manager), grazie ad alcune fonti affidabili.

Vi invitiamo, comunque, a prendere tutto con le pinze: un paio di specifiche tecniche chiave di un dispositivo completamente nuovo per la famiglia iPad Pro, ad almeno quattro o cinque mesi (si parla di ottobre o novembre) dal suo arrivo ufficiale, costituiscono degli indizi ma non fanno una prova. Lo stesso Majin Bu invita gli utenti a prendere la notizia con la dovuta calma.

Most likely it will be presented together with the airports in the October / November event. As usual don't take this news too seriously, however considering the new developments from Apple I think they are true

Nella sua disamina, il leaker prova ad abbozzare la composizione della prossima famiglia di tablet top di gamma di Apple, quella che sarebbe, in tutti i sensi, nota come la famiglia iPad Pro M2.

Sebbene l’iPad Pro 12.9 con chip M1, attuale modello di punta del colosso di Cupertino, sia disponibile nelle configurazioni con 8 GB di memoria RAM e 128, 256 o 512 GB di spazio di archiviazione e nelle configurazioni con 16 GB di memoria RAM e 1 o 2 TB di spazio di archiviazione, Apple potrebbe osare ancora di più con la nuova famiglia di tablet dotata del chip M2.

I believe the available options will be 512GB, 1TB, 2TB and 4TB. But this is just my opinion.

For unified memory I don't think it exceeds 32GB because the chip should be too powerful to handle it

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) June 8, 2022