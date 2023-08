Garmin potrebbe presentare un nuovo smartwatch nei prossimi giorni in occasione di IFA 2023, la fiera di Berlino in programma a giorni: fra venerdì 1° settembre e martedì 5. Il più papabile è Garmin Venu 3, un nuovo orologio smart atteso da mesi, di cui si sa ancora poco, ma che nelle scorse ore potrebbe essere stato parzialmente anticipato da una serie di indiscrezioni relative ad alcune funzioni rilevate dall’analisi di alcuni quadranti.

A distanza di poche ore dalla pubblicazione di questo articolo sono emerse inoltre sia varie immagini che alcune specifiche tecniche, che trovate nell’ultimo capitolo.

Cosa sappiamo di Garmin Venu 3

Lo scorso anno Garmin presentò a IFA 2022 Venu Sq 2, uno smartwatch di fascia economica, nel 2019 il primo Garmin Venu, il primo di una serie di orologi diversi rispetto agli standard del produttore statunitense perché un po’ meno focalizzati sull’aspetto sportivo ma più smart. Con Garmin Venu 2 Plus, il modello in copertina attualmente in commercio, il più avanzato della serie sotto quest’ultimo punto di vista, sono state introdotte difatti diverse funzioni interessanti che lo avvicinano di molto al settore degli smartwatch. E su questa stessa falsariga ci aspettiamo si posizioni anche il nuovo modello, Garmin Venu 3, che ormai dovrebbe arrivare a breve, probabilmente proprio in occasione di IFA 2023, considerate alcune indiscrezioni e lo storico di presenze appena citato.

Le 2 novità: monitoraggio della temperatura cutanea e Sleep Coaching

Nelle scorse ore, i colleghi di Gadgets and Wearables hanno condiviso una serie di screenshot i quali sarebbero legati proprio al nuovo modello di Garmin, screenshot da cui si possono notare due nuove funzioni: il monitoraggio della temperatura cutanea e una funzione per il sonno nota come Sleep Coaching.

Per quanto riguarda la prima, legata all’eventuale sensore di temperatura cutanea di Garmin Venu 3, che dovrebbe funzionare soltanto durante il sonno considerando lo ovvie difficoltà alle mille variabili durante le attività quotidiane, torna utile non solo per questioni relative alla salute, ad esempio il rilevamento della febbre, ma anche come strumento con cui rilevare il sovrallenamento, per monitorare il ciclo mestruale e fornire stime più accurate per il monitoraggio dello stress.

La seconda novità di Garmin Venu 3, il cosiddetto Sleep Coaching, sarebbe invece uno strumento didattico con cui le persone possono ricevere consigli e approfondimenti personalizzati sul sonno, legati cioè alle proprie abitudini che l’orologio è in grado di sapere già attraverso la funzione di monitoraggio del sonno classica.

Altrettanto importante e legata a questa funzionalità è la stima del sonno necessario, un’opzione simile ai fitness tracker di Whoop (quella sorta di fasce da polso senza schermo che indossano molti atleti professionisti di sport di resistenza), una funzione che dovrebbe tener conto anche dei pisolini, dell’attività fisica quotidiana, dell’intensità degli allenamenti e della cronologia del sonno. In questo modo, grazie a determinati algoritmi e allo storico di dati analizzati, Garmin Venu 3 dovrebbe essere in grado di fornire all’utente delle stime attendibili su cui far riferimento per gestire meglio il riposo notturno e, più in generale, il recupero.

Specifiche tecniche e lancio

Per ora non è emerso altro, ma considerando la famiglia in cui si posiziona Garmin Venu 3 e i suoi predecessori, possiamo aspettarci la presenza di un display AMOLED da almeno 1,3″ ben definito e touchscreen, e di varie funzioni smart, comprese le telefonate dal polso e la possibilità di interagire con gli assistenti vocali Siri e Google Assistant, funzioni già presenti in Venu 2 Plus che probabilmente verranno arricchite con alcune novità sul nuovo modello.

Saranno molto probabilmente presenti tanti sensori e sistemi di localizzazione satellitare, funzioni per la salute e sportive, tuttavia non altrettanto avanzate come quelle degli sportwatch Garmin veri e propri (Forerunner, Fenix ed epix ad esempio) e, considerando gli ottimi numeri in termini di autonomia dei nuovi orologi con display AMOLED, non escludiamo che anche Garmin Venu 3 riesca a migliorare un po’ rispetto al modello attuale, che faticava a superare i 4 giorni con una singola ricarica (come vi abbiamo raccontato nella recensione).

Immagini e caratteristiche tecniche secondo i rumor (aggiornamento del 28 agosto)

A distanza di poche ore, sono emerse tante altre informazioni su Garmin Venu 3, condivise dai colleghi di MySmartPrice. A loro dire ci sarebbero due versioni del nuovo smartwatch di Garmin: la versione standard, da 45 mm con cinturini da 22 mm, sarebbe affiancata da Garmin Venu 3S, modello più piccolo con diametro da 41 mm e cinturini da 18 mm, che il produttore offre come alternativa anche per vari altri modelli, compresi i vecchi Venu 2 e Venu 2s.

Per Garmin Venu 3 la fonte parla di due colorazioni, la nera e la bianca con ghiera argentata; per Venu 3S, oltre al nero ce ne sarebbero altre tre o quattro: crema, grigio e rosa con ghiera oro, e verde chiaro con ghiera argento, come si evince dalle immagini render che seguono.

Previous Next Fullscreen

Previous Next Fullscreen

A parte la resistenza alle immersioni in acqua fino alla profondità di 50 metri e alla ghiera rotante à la Samsung Galaxy Watch6 Classic, non è emerso altro, ma queste immagini ci svelano altri dettagli, fra cui la presenza della griglia dell’altoparlante sul lato sinistro, del nuovo sensore cardiofrequenzimetro Garmin Elevate Gen5, lo stesso presente sui Garmin Fenix 7 Pro ed epix Pro (Gen 2), la possibilità di visualizzare le immagini dei messaggi ricevuti e, più in generale, un’interfaccia grafica aggiornata.

Ad ogni modo, se davvero Garmin lo presenterà a Berlino a IFA 2023, ne sapremo di più a giorni.

