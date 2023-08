L’iconico marchio britannico Lotus sta vivendo una rinascita grazie alla sua strategica virata verso i veicoli elettrici. Dopo un periodo difficile segnato da vendite a singhiozzo nel 2022, ha iniziato il 2023 con il botto. Tutto merito della strategia aziendale che ha preferito puntare il tutto e per tutto sulla mobilità elettrica, abbandonando definitivamente i motori a combustione interna.

Lotus continua a spingere sull’elettrico e inizia a testare il prototipo Type 133

I numeri parlano chiaro: 17.000 pre-ordini in soli 6 mesi per la sportiva Emira e il SUV Eletre (disponibile dalla fine dello scorso anno anche in Italia), le ultime auto Lotus dotate ancora di motore termico. Il segnale è forte, il pubblico vuole l’elettrico e l’azienda lo sa bene.

Ecco perché negli ultimi mesi sono trapelate indiscrezioni sempre più insistenti su quello che sarà il prossimo gioiellino della casa, la berlina Type 133. prevista per unirsi alla gamma elettrica entro fine anno.

Nonostante al momento non si conosca il nome commerciale della vettura (Type 133 è solamente un nome in codice), presto avrà un’identità definitiva. A tal proposito ci sono speculazioni interessanti sul nome della nuova berlina di casa Lotus. Al momento le opzioni probabili sono due: seguire la tradizione della nomenclatura “E”, o prendere una direzione diversa discostandosi dal passato. Alcuni suggeriscono persino un ritorno ai primi anni ’60 con un nome come “Cortina”, che riprende l’iconica Ford Cortina Lotus degli anni ’60. Come detto, però, al momento non ci sono informazioni ufficiali ma rumor più o meno affidabili e fantasiosi.

Di sicuro attirerà gli sguardi, stando alle foto trapelate – che trovate nell’immagine di copertina e qui sotto – che mostrano linee filanti in puro stile Lotus, tra cui spiccano i sottili fari sdoppiati anteriori e la barra luminosa posteriore. L’aerodinamica sembra curata nei minimi dettagli, con prese d’aria e diffusori che promettono efficienza ai massimi livelli.

Sotto al cofano, anzi sotto al pavimento dove sono allocati gli accumulatori, ci sarà spazio per batterie fino a 112 kWh, che potrebbero garantire un’autonomia monstre di 400 miglia (circa 645 km) e una ricarica rapida dal 10 all’80% in soli 20 minuti.. Prestazioni super con potenze di picco superiori ai 900 cavalli, per competere ad armi pari con Tesla Model S Plaid (arrivata anch’essa in Italia un anno fa) e Porsche Taycan Turbo S.

Data di lancio e prezzi della Lotus Type 133

Quando arriverà questo gioiellino elettrico? Entro fine anno dovrebbe esserci la presentazione ufficiale, poi le vendite partiranno nell’estate 2024. I prezzi dovrebbero essere più accessibili del previsto: si parla di 90.000 dollari per la versione base della vettura. Prendiamo ad esempio la Taycan Turbo del 2023: il prezzo di listino è di 162.450 dollari, comprensivo delle spese di spedizione. Nel caso della Taycan Turbo S, invece, il costo sale a 196.550 dollari.

Insomma, la Type 133 sembra l’arma definitiva di Lotus per conquistare il cuore degli appassionati di auto sportive e di lusso in era elettrica. Una scommessa ambiziosa che potrebbe segnare la rinascita in salsa elettrica dello storico marchio britannico.

