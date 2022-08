L’attesa è terminata, le Tesla Model S Plaid e Model X Plaid sono disponibili in Italia e le potete ordinare fin da subito, portafogli permettendo. Perché considerando che si tratta di fatto dei due modelli più potenti che la Casa di Elon Musk ha a listino, i prezzi sono gonfiati di conseguenza, basti pensare ai 1.020 cavalli che ci sono sotto al cofano di entrambe e alla bruciante accelerazione della berlina, che supera di appena un decimo il traguardo dei due secondi per scattare da o a 100 km/h.

Prezzi e caratteristiche delle Tesla Model S Plaid e Model X Plaid

Tesla Model S Plaid

Partiamo dalla berlina, la Tesla Model S che in questa versione Plaid vanta una potenza di picco di 1020 cavalli, una velocità massima di 322 km/h (in caso di upgrade a pagamento), uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 2,1 secondi, il quarto di miglio o i 250 km/h in 9,23 secondi e un’autonomia massima di 600 km, secondo le stime nel ciclo WLTP.

Si differenzia dalla versione standard, per la sua trazione integrale Tri-Motor con torque vectoring e tre rotori indipendenti rivestiti in carbonio, per un peso maggiore di un centinaio di chilogrammi, e per un’autonomia un pelo inferiore (di 23 km dichiarati), fra le altre cose. Ovviamente cambia anche il prezzo.

Per la Tesla Model S Plaid, in Italia, si parte da 140.990 euro, circa 35/40mila euro in più rispetto alla versione standard, che comunque ad oggi non è ancora acquistabile dalla cessazione degli ordini dello scorso dicembre.

Tesla Model X Plaid

Il SUV Tesla Model X Plaid, da parte sua, offre prestazioni un filo meno estreme ma la stessa potenza di picco, 1020 cavalli. Vuoi per la mole, vuoi per l’aerodinamica chiaramente inferiore, i consumi sono più elevati con un’autonomia che nel ciclo WLTP è stimata a un massimo di 528 km, come sono più elevati i tempi sull’accelerazione da 0 a 100 km/h, coperta in 2,6 secondi e sul quarto di miglio, in 9,9 secondi (numeri che comunque si sognano la maggior parte delle supercar in commercio).

Rispetto alla Tesla Model X standard, perde circa 32 km di autonomia, ha una velocità massima superiore (262 km/h invece di 250), come la sua sodale pesa un centinaio di kg in più con cui condivide l’unità elettrica, oltre al fatto che necessita di una spesa decisamente più elevata. In Italia il listino parte da 144.990 euro, circa 25mila euro in più rispetto alla versione standard, che tuttavia non è in vendita sul nostro mercato.

Per inciso, in entrambi i casi basta aggiungere un paio di optional quali una verniciatura differente, cerchi in lega più grandi o magari i sistemi di Autopilot avanzato e di guida autonoma per andare ben oltre quota 160.000 euro.

Stando al configuratore, le consegne di entrambe le auto sono stimate fra dicembre 2022 e febbraio 2023 ordinando oggi, e putacaso foste interessati, ulteriori dettagli li trovate direttamente nel sito web ufficiale di Tesla.

