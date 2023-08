Torniamo ad occuparci di Tesla Cybertruck, l’attesa nuova auto elettrica del colosso statunitense che pare stia avendo un successo superiore ad ogni più rosea aspettativa: lo scorso mese, infatti, è emerso che i modelli già ordinati erano vicini a toccare quota 2 milioni.

Numeri a dir poco impressionanti, che potrebbero avere spiazzato persino la stessa Tesla, la quale per soddisfare tutte le richieste già pervenute probabilmente avrà bisogno di diversi anni.

La versione finale di Tesla Cybertruck

I lavori e i test per Tesla Cybertruck proseguono senza sosta e la presunta versione finale del veicolo è stata avvistata sulla pista di prova della casa automobilistica a Fremont.

Pare che Tesla abbia già prodotto almeno due lotti di nove Cybertruck ciascuno e abbia inviato quei veicoli in varie destinazioni negli Stati Uniti e il modello avvistato a Fremont dovrebbe essere una versione release candidate, ossia quella finale della nuova auto.

Ecco alcune foto pubblicate su Twitter (o X) da S.E. Robinson Jr, che ci mostrano gli esemplari del nuovo veicolo a bordo dei camion che li stanno trasportando nelle varie destinazioni di test:

Ed anche Elon Musk nelle scorse ore ha voluto condividere su Twitter una foto che mette in risalto quello che dovrebbe essere il design definitivo di Tesla Cybertruck:

In questo video, infine, è possibile vederla in azione sulla pista di Fremont:

In sostanza, tutto lascia ritenere che siamo ormai molto vicini al momento in cui Tesla potrà dare il via ufficiale alla produzione della sua attesa nuova auto elettrica.

Ricordiamo che di recente Elon Musk ha reso noto che Tesla ha in programma di organizzare un evento di consegna alla fine di questo trimestre (probabilmente soltanto pochi modelli per alcuni dipendenti) e in tale occasione dovrebbe finalmente annunciare le caratteristiche ufficiali del veicolo e quello che sarà il suo prezzo. Staremo a vedere.