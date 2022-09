Il primo SUV elettrico Lotus è stato presentato ufficialmente a Milano. Lotus Eletre è basato sulla piattaforma Electric Premium Platform che il costruttore inglese utilizzerà anche per altre vetture elettriche, con l’obiettivo è di vendere nel mondo 100.000 auto all’anno entro il 2028.

La vettura elettrica di Lotus misura 5.103 mm di lunghezza, 2.135 mm di larghezza e 1.630 mm in altezza con un passo di 3.019 mm e può contare su di un’aerodinamica attiva con alcune caratteristiche ereditate dai modelli Emira e Evija.

Lotus Eletre: 612 cavalli, 600 Km di percorrenza e tanta tecnologia a bordo

All’interno dell’abitacolo è possibile notare la mole di tecnologia, con un ampio display orizzontale alto appena 3 centimetri a fare da cruscotto anche per il passeggero anteriore e un ampio pannello touch OLED da 15,1 pollici per l’infotainment dotato di connettività 5G, inoltre è presente anche l’Head-Up Display.

L’Hyper-SUV Lotus Eletre offre altissime prestazioni grazie ai due motori elettrici a trazione integrale che erogano complessivamente una potenza massima di 450 kW (612 CV) e che permettono al veicolo di raggiungere una velocità massima di 260 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi, secondo quanto dichiarato dalla Casa.

La batteria da oltre 100 kWh garantisce una percorrenza fino a 600 km secondo il ciclo WLTP e grazie all’architettura a 800 V, il SUV Eletre si può ricaricare ad altissima potenza.

In corrente alternata il SUV si può ricaricare fino a una potenza di 22 kW, ma utilizzando le colonnine in corrente continua da 350 kW è possibile ottenere 400 km di autonomia in appena 20 minuti circa.

Lotus annuncerà il listino prezzi della Eletre nell’ultima settimana di ottobre, ma può essere già prenotata tramite il sito ufficiale della Casa versando un anticipo di 2.500 euro.

La produzione inizierà nel nuovo impianto in Cina entro la fine dell’anno e le prime consegne sono previste nella primavera del 2023 a partire dai mercati cinese ed europeo.

