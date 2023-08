Lamborghini ha presentato in anteprima alla Monterey Car Week la sua ultima concept car chiamata Lanzador. La vettura offre una visionaria anteprima del IV modello della casa automobilistica, previsto per il 2028, e rappresenta un importante passo verso la decarbonizzazione ed elettrificazione, in linea con la strategia “Direzione Cor Tauri” annunciata nel 2021.

La concept car segna dunque il cammino verso un futuro più sostenibile, senza però compromettere l’emozione e l’eccellenza tecnica che caratterizzano i veicoli Lamborghini, proiettando l’azienda nel futuro con soluzioni innovative che vanno ad anticipare le tendenze dell’industria automobilistica.

Ecco Lanzador, l’auto del futuro di Lamborghini

Il design di Lanzador è ribelle e futuristico, mantenendo l’inconfondibile stile Lamborghini caratterizzato da carisma e sportività senza compromessi. Si tratta di una Gran Turismo 2+2 che promette un’esperienza di guida senza precedenti, dedicata a una nuova generazione di clienti amanti della tecnologia.

L’automobile è equipaggiata con due motori elettrici, uno per ogni asse, che garantiscono trazione integrale ed efficienza in ogni condizione di guida, offrendo prestazioni impressionanti grazie alla potenza massima del sistema che supera il megawatt.

Ciò che rende Lanzador davvero unica è la possibilità per il pilota di regolare autonomamente i sistemi di controllo durante la guida: i comandi presenti sul volante sportivo consentono di modificare attivamente il comportamento dell’auto, creando un profilo di guida personalizzato e garantendo un’esperienza cucita attorno alle esigenze del conducente.

Lamborghini ha anche introdotto una nuova versione del sistema di controllo della dinamica di guida chiamato Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI). Questo sistema stabilirà nuovi standard per la concept car e i futuri modelli di serie, offrendo ai conducenti una libertà di personalizzazione senza precedenti, in grado di modulare i sistemi di controllo attivi per adattarsi secondo le volontà del pilota.

Altro aspetto importante di questa vettura del futuro è l’Active Aerodynamics, che utilizza sistemi aerodinamici attivi nella parte anteriore e posteriore dell’auto per massimizzare l’efficienza aerodinamica in diverse modalità di guida, per esempio aumentando l’autonomia dell’automobile in modalità urbana o migliorando la stabilità della vettura nella modalità performance.

Lanzador non si concentra solo sulle prestazioni e sulla tecnologia, ma offre anche un abitacolo futuristico e confortevole. Lo spazio interno della vettura incorpora l’approccio “Feel like a pilot” di Lamborghini, accogliendo il pilota e il passeggero in un ambiente ergonomico, con materiali sostenibili che dimostrano la volontà della casa automobilista di ridurre l’impatto sull’ambiente mantenendo però l’aspetto di lusso delle sue automobili.

