Siamo entrati in clima Back to School, con varie offerte già disponibili: dai notebook MSI con GeForce RTX 4070 e 4080 ai vari dispositivi di Amazon scontati, fino alla Gaming Week partita ieri. Oggi ve ne segnaliamo un’altra ma singola, riservata a HONOR MagicBook X 16 2023, una promo particolarmente interessante anche perché duplice: oltre allo sconto del Back to School, è disponibile anche un coupon che ne abbassa ulteriormente il prezzo.

Il protagonista è un notebook di fascia media realizzato in lega di alluminio e nemmeno troppo pesante (1,75 kg), considerando la presenza di uno schermo IPS da 16″, con risoluzione Full HD (1920 x 1200 pixel, per una densità di 142 PPI), aspect ratio di 16:10 e 300 nit di luminosità. Sotto il cofano c’è un processore Intel Core i5-12450H di 12esima generazione affiancato da una scheda grafica integrata Intel UHD, da 16 GB di RAM e da un SSD da 512 GB.

Per il resto, oltre a Windows 11 Home come sistema operativo, c’è da menzionare il lettore di impronte digitali posizionato nel pulsante di accensione, la tastiera retroilluminata con corsa dei tasti di 1,5 mm, la fotocamera frontale HD a 720p, l’NFC, il Bluetooth 5.1 e una buona dotazione di porte: una HDMI, una USB C con supporto alla ricarica inversa, due USB-A 3.2 Gen 1 e un ingresso jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfono.

La batteria di HONOR MagicBook X 16 2023 è da 60 Wh e, secondo quanto dichiara il produttore, promette fino a 11 ore e mezza di riproduzione video a 1080p in locale; si ricarica completamente in un’ora e mezza, mentre con 30 minuti si passa dallo 0 al 45% di batteria.

Conosciuto il prodotto, presentato da HONOR a metà giugno, passiamo all’offerta in questione. Fino al 31 agosto è possibile acquistare HONOR MagicBook X 16 2023 in Mystic Silver in versione 16 – 512 GB sullo store ufficiale di HONOR al prezzo di 699,90 euro invece di 899,90 grazie allo sconto di 150 euro della promozione in vigore e a ulteriori 50 euro in meno del coupon ATUTTOANDROID50 da inserire in fase di acquisto (valido fino alle 23:59 del 24 settembre 2023).

Acquista subito HONOR MagicBook X 16 2023 su HiHONOR scontato a 699,90 euro

