Amazon ha dato il via alla Gaming Week, iniziativa che al pari delle passate edizioni prevede una selezione di interessanti offerte dedicate al mondo gaming e a tutto quello che ci gira intorno, quindi dai PC desktop ai notebook, passando per componenti, console, accessori e periferiche. Le offerte della Gaming Week di Amazon saranno valide fino al 3 settembre, molto probabilmente con ulteriori aggiunte nei prossimi giorni e un concorso che mette in palio una serie di prodotti gaming targati Razer, accessibile a tutti.

Come di consueto le offerte della Gaming Week sono moltissime, alcune più vantaggiose di altre, ma comunque sempre benvenute visto il periodo non particolarmente roseo se guardiamo all’andamento dei prezzi. Potete consultarle per intero dalla pagina dedicata messa a disposizione da Amazon che raggruppa i prodotti per genere, una comodità di non poco conto visto il numero degli stessi; in questo articolo però vi segnaliamo alcuni dei prodotti secondo noi più validi (per categoria) e soprattutto più scontati.

Amazon Gaming Week: Notebook e PC Desktop

Partiamo dai notebook dove segnaliamo subito l’MSI MSI Cyborg 15, scontato del 23% rispetto al prezzo di listino e disponibile ora a 1.199 euro (vedi offerta). Parliamo di un portatile con display FHD da 15,6″ a 144 Hz e una configurazione hardware con Intel Core i7-12650H, Nvidia RTX 4050 e 16 GB di RAM DDR5 4800 MT/s; a bordo non manca poi un SSD da 1 TB PCIe 4.0 e connettività WiFi 6, mentre il sistema operativo è Windows 11 Home. Se cercate qualcosa di più economico, sempre con scheda grafica dedicata, c’è l’ASUS TUF Gaming F15 , sempre con pannello 15,6″FHD da 144 Hz, ma con processore Core 11a gen Core i5 e una GeForce RTX 3050 abbinati a 16 GB di RAM DDR4; il prezzo in questo caso scende sensibilmente, siamo infatti a quota 799 euro (vedi offerta).



Per quanto riguarda i PC desktop tradizionali non abbiamo da segnalare particolari “affari”; volendo però fare una selezione opteremmo per l’HP Victus 15L, sistema con processore Intel Core i7-12700F, 16 GB di RAM DDR4 con storage SSD da 1TB e, in ottica gaming, una GeForce RTX 3060 Ti capace di gestire molti titoli a 1080P senza particolari problemi. L’HP Victus 15L è in offerta a 1.299 euro.

Componenti PC, monitor e periferiche

Passando alla componentistica, abbiamo selezionato una serie di prodotti che ci permetterà di mettere in piedi una build in modo molto semplice e veloce. Partiamo dal processore, l’Intel Core i7-13700KF da 16 core/24 thread in offerta a 387 euro, da abbinare alla MSI Z790 GAMING PRO WIFI, scheda madre socket LGA 1700 attualmente scontata del 6% e disponibile a un prezzo di 219 euro.



Una motherboard molto solida con buone doti per connettività e capacità di espansione che si sposa alla perfezione con le Corsair Vengeance DDR5 5600 MT/s da 64 GB, scontate addirittura del 26% con prezzo di 173,99 euro (vedi offerta); per lo storage opteremmo invece per il Samsung 970 EVO Plus 1 TB (PCI-E 3.0) visto che si può acquistare a soli 53,15 euro.

La scheda grafica più interessante è la MSI Radeon RX 6750 XT GAMING X TRIO, GPU che può gestire anche il gaming a 1440P e che viene offerta ora a 427,79 euro; l’unità di alimentazione è sempre targata MSI con il MAG A750GL PCIE5 da 750 watt (vedi offerta), mentre lato monitor spicca sicuramente l’LG 27GR75Q UltraGear, display da 27″ con pannello QHD IPS da 165 hertz, certificto HDR 10 e compatibile con NVIDIA G-Sync; attualmente si può acquistare su Amazon a 264,99 euro (link offerta).

Chiudiamo questo paragrafo con le periferiche di input, il sistema di dissipazione per la CPU e un router WiFi. Per tastiera e mouse segnaliamo la SteelSeries Apex 3 in offerta a 54,99 euro e l’ottimo Logitech G203 LIGHTSYNC con sensore da 8.000 DPI, disponibile ora a soli 17 euro (-29%); il nostro Intel Core i7-13700KF potrebbe essere raffreddato dal prestante NZXT Kraken Elite 280, scontato per la Gaming Week del 6% e disponibile a 254 euro. Chiudiamo questa sorta di PC assemblato “virtuale” con il router Tenda RX12 Pro che, con un taglio prezzo del 15% si piazza a 59,49 euro, garantendo WiFi 6 (AX), Dual-Band e una velocità di trasferimento dati sino a 3.000 Mbps (vedi offerta Amazon).

Giochi per console e accessori

Oltre all’hardware non potevano mancare le offerte destinate ai giochi, molto allettanti se guardiamo ad esempio al catalogo EA che offre ben 13 titoli scontati con una percentuale che va dal 10% a 50%. Tra le promozioni attive c’è ad esempio F1 2023 per XBOX Series X a 59,99 euro (vedi offerta) e Dead Space per PS5 a 39,98 euro (link); per gli amanti del genere segnaliamo infine il volante Thrustmaster T818 Ferrari SF1000 in offerta a 1.029 euro, mentre se cercate un headset di qualità vi date uno sguardo al JBL Quantum 360P a 89,99 euro.





Come anticipato sopra, le offerte sono molte e non riusciremmo a riportarle tutte, anche se abbiamo scelto tra le migliori a disposizione; a seguire vi lasciamo comunque i link alle varie sezioni messe a disposizione da Amazon, mentre ricordiamo che le offerte della Gaming Week scadranno il prossimo 3 settembre.

