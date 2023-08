A poche settimane dal ritorno sui banchi scolastici, ritornano anche le offerte del Back to School, un’occasione particolarmente ghiotta per acquistare vari prodotti, notebook da gaming compresi. Oggi, 23 agosto 2023, vi suggeriamo un paio di laptop di MSI disponibili in offerta su Amazon a prezzi ottimi, uno con a bordo la NVIDIA GeForce RTX 4080, l’altro con la GeForce RTX 4070.

Si tratta di MSI Katana 17 e MSI Vector, entrambi dei prodotti di fascia medio-alta ma con un rapporto qualità – prezzo piuttosto elevato, specie ai prezzi scontati in occasione della nuova promozione Back to School in partenza oggi. Per tutti i dettagli, seguiteci.

2 notebook MSI in offerta su Amazon per il Back to School

MSI Katana 17 con GeForce RTX 4070

Partiamo dal notebook più economico e un poco inferiore per caratteristiche tecniche. MSI Katana 17 (B12VGK-251IT) è un notebook portatile da gaming di fascia medio-alta che si presenta con uno schermo IPS da 17,3 pollici di diagonale con refresh rate di 144 Hz, un ottimo valore per giocare.

Sotto il cofano c’è un processore Intel core i7 di 12esima generazione (l’i7-12650H), con al fianco una GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 laptop da 8 GB GDDR6. Oltre al DLSS 3 di NVIDIA basato su AI, supporta il ray tracing e integra NVIDIA Studio e NVIDIA Max-Q, una suite avanzata di tecnologie basate sull’AI.

Per quanto riguarda le memorie, MSI Katana 17 è equipaggiato in questa versione con 16 GB di RAM DDR5 a 4800 MHz e con un SSD PCIe 4 da 1 TB. Da segnalare anche la tastiera RGB a 4 zone con WASD e copritasti, il sistema di raffreddamento con design Shared-Pipe collegato a CPU e GPU, la connettività Wi-Fi 6, e Windows 11 Home come sistema operativo.

In occasione delle offerte Back to School è possibile acquistare MSI Katana 17 B12VGK-251IT su Amazon scontato di ben 500 euro al prezzo di 1.799 euro invece di 2.299. L’offerta è in vigore da oggi, 23 agosto, fino al 3 settembre, salvo esaurimenti delle scorte.

Link per acquistare MSI Katana 17 B12VGK-251IT a 1.799 euro su Amazon

MSI Vector con GeForce RTX 4080

L’altro notebook da gaming in offerta per il Back to School è MSI Vector (GP68HX 12VH-036IT), modello che rispetto al citato costa e offre qualcosa di più. Come anticipato, è un portatile equipaggiato con una scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 4080 con 12 GB di GDDR6, componente che lo rende decisamente più capace sia per le sessioni di gioco che per le operazioni più onerose dal punto di vista della grafica. Come la RTX 4070, anche questa “sorella maggiore” è basata su architettura Ada Lovelace, può contare sulla tecnologia Max-Q di NVIDIA con ottimizzazione di DLSS 3 e GDDR6 a più basso voltaggio; ma le prestazioni in questo caso sono per ovvi motivi superiori.

Oltre alla scheda grafica, questa versione di MSI Vector vanta un processore Intel Core i9-12900HX, affiancato a 16 GB di RAM DDR5 a 4800 MHz e a un’unità SSD PCIe 4 da 1 TB. Da segnalare anche lo schermo da 16″ con risoluzione Full HD+ (1920 x 1200 pixel) e frequenza di aggiornamento di 144 Hz.

Per il resto, questo notebook da gaming può contare sulla connettività Wi-Fi 6, sul dissipatore Shared-Pipe a supporto della gestione termica, su una tastiera con illuminazione per key RGB personalizzabile e su una dotazione di porte piuttosto completa. Il sistema operativo è Windows 11 Home.

In occasione del Back to School, MSI Vector (GP68HX 12VH-036IT) è disponibile in offerta su Amazon scontato al prezzo di 2.499 euro invece di 2.899, prezzo valido da oggi, 23 agosto al 3 settembre 2023, scorte permettendo.

Link per acquistare MSI Vector (GP68HX 12VH-036IT) a 2.499 euro su Amazon

Potrebbero interessarti anche: Migliori notebook MSI di Agosto 2023: ecco i nostri consigli e tutte le nostre guide agli acquisti del settore computer

Ti ricordiamo che per non perderti le migliori offerte sulla tecnologia puoi seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech, dove ogni giorno condividiamo in tempo reale le occasioni più ghiotte del web: ecco il link diretto.