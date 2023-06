Oltre agli smartphone e agli smartwatch, HONOR produce anche dei notebook spesso con un ottimo rapporto fra qualità e prezzo. L’ultimo ad arrivare sul mercato italiano si chiama HONOR MagicBook X 16 2023, un portatile di fascia media che in occasione del lancio è acquistabile in sconto.

Caratteristiche e immagini di HONOR MagicBook X 16 2023

Si tratta di un dispositivo dotato di un display IPS da 16″ con risoluzione Full HD (1920 x 1200 pixel) e rapporto di forma di 16:10. Da segnalare la copertura della gamma di colori sRGB del 100%, il rapporto fra schermo e corpo dell’89%, i 300 nit di luminosità massima e il supporto alle seguenti tecnologie per la protezione degli occhi: Low Blue Light, una modalità e-book per l’effetto carta e la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light.

Sotto il cofano di HONOR MagicBook X 16 2023 c’è un Intel Core i5-12450H di 12esima generazione affiancato da una scheda grafica integrata Intel UHD, da 16 GB di memoria RAM LPDDR4x a 4266 MHz e da un SSD da 512 GB espandibile con 1 TB di SSD aggiuntivo.

Per quanto riguarda la connettività, questo notebook supporta il Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax dual band, il Bluetooth 5.1 e integra la seguente dotazione di porte: una USB C, due USB A 3.2 Gen 1, una HDMI e un ingresso jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfono. È presente inoltre un lettore di impronte digitali posto sul pulsante di accensione, una tastiera con tastierino numerico retroilluminata e con distanza di azionamento di 1,5 mm oltre a un touchpad multi-touch a 5 punti non troppo grande.

La batteria di HONOR MagicBook X 16 2023 è da 60 Wh e promette fino a 9 ore di autonomia con un utilizzo standard e fino a 11 ore e mezzo di riproduzione di video a 1080p in locale, secondo quanto dichiarato dal produttore. Per la ricarica è incluso in confezione un caricabatterie da 65 W.

Dal punto di vista del design, nonostante si tratti di un portatile da 16″ in lega di alluminio non è eccessivamente ingombrante: pesa 1,75 kg ed è spesso 17,9 mm.

Prezzi e disponibilità di HONOR MagicBook X 16 2023

HONOR MagicBook X 16 2023 è già disponibile sul mercato italiano, acquistabile nella colorazione Mystic Silver a 899,90 euro di listino. In occasione di questi primi giorni di lancio è tuttavia possibile comprarlo sullo store di HONOR a 130 euro in meno inserendo il coupon AMBX16 valido fino al prossimo 30 giugno 2023.

Acquista HONOR MagicBook X 16 2023 a 769,90 euro invece di 899,90

