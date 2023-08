Niente Prime Day o Black Friday, ma nonostante questo su Amazon possiamo trovare in forte sconto diversi dispositivi delle gamme Fire TV e Amazon Echo: più precisamente, le offerte valide in queste ore riguardano Fire TV Stick, Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick 4K, Fire TV Stick 4K Max, Fire TV Cube, Echo Pop, Echo Dot (5a gen) ed Echo Dot con orologio (5a gen). Andiamo a scoprire come approfittarne subito.

Che offerte su Amazon per Fire TV e Echo: si arriva al 55% di sconto!

La linea di prodotti Fire TV è pensata per chi vuole rendere smart una TV tradizionale, o rendere più smart un modello con qualche anno sulle spalle e funzionalità che iniziano a mostrare i “segni del tempo”. Su Amazon sono disponibili diverse soluzioni in tal senso, che si differenziano in base alle necessità: si parte dal modello meno costoso, Fire TV Stick Lite, che arriva al massimo alla risoluzione 1080p e a 30 fps con HDR, si passa a Fire TV Stick per il supporto allo streaming HDR10 e 10+ a 1080p e 720p a 60 fps e si arriva ai più completi modelli Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick 4K Max, entrambi con supporto alla risoluzione 4K (il modello Max offre connettività Wi-Fi 6 e una maggiore reattività generale). Fire TV Cube è ancora più avanzato e funge da vero e proprio lettore multimediale per lo streaming.

Questi i prezzi proposti da Amazon in queste ore, con sconti fino a oltre il 50%:

Se invece siete più interessati a un altoparlante smart da utilizzare anche come hub per la vostra smart home con Alexa, allora dovreste volgere lo sguardo alla gamma Echo di Amazon. Sul sito sono in offerta tre modelli della linea in varie colorazioni: Echo Dot di quinta generazione, Echo Dot con orologio (sempre di quinta generazione) e l’ultimo arrivato Echo Pop, lanciato lo scorso maggio. Quest’ultimo si distingue per il design semisferico e mette a disposizione uno speaker progettato su misura che punta a offrire un suono ideale per camere da letto o qualsiasi altro piccolo spazio della casa. I primi due sono identici, con l’aggiunta di un comodo orologio a LED per il secondo.

Per procedere all’acquisto e approfittare delle offerte attualmente disponibili su Amazon potete seguire i link qui in basso:

