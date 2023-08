Le console portatili stanno riscuotendo un successo sempre maggiore tra pubblico e addetti ai lavori, così come testimoniano i risultati ottenuti da prodotti come Steam Deck, ASUS ROG Ally e soluzioni meno note come la più recente Ayaneo 2S. In quest’ottica, anche Microsoft sta cercando di darsi da fare per offrire il miglior supporto possibile a questa tipologia di dispositivi che, ricordiamo, puntano quasi sempre su Windows per avere i migliori risultati possibili in ottica compatibilità e soprattutto per l’ampio catalogo di giochi che girano su quella che è senza dubbio la piattaforma più diffusa (Windows appunto). Dopo Steam (che ricordiamo utilizza Steam OS) e ASUS, pare che anche Lenovo sia interessata a questo filone e starebbe preparando una proposta ad hoc che dovrebbe prendere il nome di Lenovo Legion Go, rientrando quindi nella nota linea di prodotti gaming dell’azienda cinese.

Lenovo Legion Go potrebbe puntare tutto su CPU AMD e Windows 11

I primi dettagli sull’inedita Lenovo Legion Go ci giungono da windowscentral; al momento si parla di informazioni preliminari, da confermare, ma sufficienti per capire che Lenovo potrebbe avere in cantiere un’idea molto valida che, allineandosi a brand come ASUS, sarebbe stata sviluppata intorno a Windows 11 per i motivi citati poco sopra. Andando al sodo, per quanto possibile al momento, pare che Legion Go utilizzerà una piattaforma hardware basata sulle più recenti APU AMD Phoenix (o Ryzen serie 7040) Il design potrebbe essere ereditato o comunque nato da idee sviluppate per Legion Play, un palmare Android orientato al cloud che non è mai stato presentato e che proprio per questo epilogo non esclude l’ipotesi che Lenovo porti a compimento il progetto.

Una console portatile basata su Windows 11 dovrebbe avere però una genesi e un’accoglienza del tutto diversa rispetto a un palmare Android pensato per il cloud, ma fino a quando Lenovo non si sbilancerà non possiamo metterci la mano sul fuoco. Tornando un attimo alle possibili specifiche tecniche invece, i colleghi di windowscentral avanzano l’ipotesi che Lenovo Legion Go utilizzi un display da 8 pollici, caratteristica che quindi lo renderebbe più grande dei diretti competitor, Steam Deck a ASUS ROG Ally (entrambe con display 7″) e più adatto a riprodurre i giochi per PC, senza contare che l’interfaccia utente sugli schermi più compatti non è sempre ottimale e perfettamente fruibile (dipende dai casi).

Come anticipato sopra, i dettagli sono ancora pochi, oltre all’aspetto hardware c’è sempre da considerare quello software che in realtà fa quasi sempre la differenza, in particolar modo quando si tratta di app proprietarie sviluppate per la gestione del dispositivo stesso (vedi ad esempio la tanto discussa ASUS ArmouryCrate). Al momento della stesura dell’articolo Lenovo non ha commentato la notizia, vi terremo aggiornati su eventuali novità riguardo la scheda tecnica dell’inedita Legion Go o su quando potrebbe arrivare effettivamente sul mercato.

