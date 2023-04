L’azienda di Redmond ha annunciato che non produrrà o venderà più accessori per PC a marchio Microsoft. Periferiche come tastiere, mouse e webcam prodotte dall’azienda sfoggeranno il marchio Surface.

In una dichiarazione a The Verge, un portavoce di Microsoft ha dichiarato che la società si sta concentrando sul portafoglio di accessori per PC Windows con il marchio Surface, tra cui mouse, tastiere, penne, dock e altro ancora.

L’azienda continuerà a commercializzare i suoi storici mouse, tastiere e webcam a marchio Microsoft fino a esaurimento scorte, dopodiché spariranno dagli scaffali per fare spazio al brand Surface.

Il primo mouse Microsoft è stato rilasciato nel 1983 e molti utenti hanno apprezzato periferiche di input come le tastiere ergonomiche dell’azienda. Ora tocca al marchio Surface prendere il testimone e cercare di emergere nell’affollato mercato degli accessori.

Se siete alla ricerca di questo tipo di periferiche potete dare un’occhiata alle nostre rubriche con i migliori mouse, le migliori tastiere e le migliori webcam di Aprile.

