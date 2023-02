Microsoft è pronta a svelare al mondo il successore dell’innovativo Surface Laptop Studio, presentato nel settembre del 2021 e diventato simbolo delle ambizioni ingegneristiche del colosso di Redmond. Anche in virtù del successo riscosso dal form factor del primo modello, il Surface Laptop Studio 2, denominato internamente col nome in codice “Ersa”, punta a migliorare le componenti interne mantenendo inalterata la peculiare estetica.

Surface Laptop Studio 2: cosa sappiamo finora

Ebbene, un leak proveniente direttamente da un benchmark eseguito sul neo arrivato Geekbench 6 ha svelato quelle che dovrebbero essere le componenti del prossimo laptop di Microsoft: processore Intel Core serie H di tredicesima generazione (i7-13800H nel modello apparso su Geekbench) e per quanto riguarda il comparto grafico, una NVIDIA RTX 4060 coadiuvata da una configurazione di RAM capace adesso di arrivare fino a 64 GB.

Analizzando il presunto benchmark, emergono i punti di forza della nuova componentistica in grado di far registrare risultati superiori sia nel single-core (2564) che, soprattutto, nel multi-core (12463) con prestazioni quasi raddoppiate rispetto al modello precedente grazie alla CPU Intel di nuova generazione che, peraltro, può contare su 14 core suddivisi in due cluster da 6 e 8 core rispettivamente.

Come accennato, pare infatti che Microsoft con Surface Laptop Studio 2 abbia intenzione di scegliere un approccio conservativo per quanto concerne l’hardware esterno; in tal senso ci si aspetta che il nuovo modello mantenga lo stesso display del predecessore: diagonale di 14,4 pollici, bordi curvi, refresh rate a 120 Hz e risoluzione di 2400 x 1600 pixel.

Dovrebbe inoltre rimanere inalterato il supporto alla Surface Slim Pen di cui probabilmente potremmo vedere una terza generazione.

Surface Laptop Studio 2 dovrebbe essere presentato ufficialmente in primavera e con l’avvicinarsi della data di lancio vedremo intensificarsi il flusso di rumor e informazioni trapelate in merito.

