Microsoft Surface Laptop Studio è arrivato in Italia, disponibile in preordine a partire da oggi. Presentato lo scorso settembre, si tratta di un notebook di fascia elevata, il Surface più potente mai progettato, per la precisione. A seguire un breve sunto riguardo specifiche e peculiarità e, s’intende, le informazioni su prezzo e disponibilità in Italia.

Le principali caratteristiche di Microsoft Surface Laptop Studio

Già una settimana fa spuntavano dal web i prezzi e le date europee di Surface Laptop Studio, ma è proprio oggi che Microsoft annuncia in Italia il suo gioiellino.

C’è Windows 11 di serie, chiaramente, e uno schermo da 14,4 pollici con refresh rate a 120 Hz e risoluzione di 2400 x 1600 pixel; sotto la scocca ci sono processori Intel Core serie H di undicesima generazione, fino a 32 GB di RAM e fino a 2 TB di SSD, il supporto alla nuova Surface Slim Pen 2 e, per quel che riguarda la grafica, una NVIDIA Ampere RTX di seconda generazione, inclusa solo in alcune configurazioni.

Prezzi, omaggi e disponibilità di Microsoft Surface Laptop Studio

Molto dipende dalla configurazione che si va a scegliere, ma si parte da 1.729 euro (e si arriva a 3.249), prezzo che, per chi sceglie di preordinare Microsoft Surface Laptop Studio, include anche la Surface Slim Pen 2.

I preordini sono possibili fin da oggi, con spedizioni dal 22 febbraio prossimo, sia su Microsoft Store che presso altri rivenditori del marchio. Le versioni for business c’è da sapere che sono preordinabili solamente online (chiamando il numero 800598979 o scrivendo una e-mail a MSDirectlT@microsoft.com). Per inciso, gli studenti, gli insegnanti e i relativi genitori che acquistano sul Microsoft Store potranno ottenere uno sconto del 10% sull’acquisto.

