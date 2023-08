Windows 11 include un buon numero di applicazioni preinstallate, tuttavia Microsoft ha gradualmente consentito agli utenti di rimuoverle e ora sempre più app possono essere disinstallate. Il colosso di Redmond a breve consentirà a tutti gli utenti di rimuovere ulteriori app.

Microsoft ha iniziato a testare una nuova build di Windows 11 nel canale Canary che include la possibilità di disinstallare l’app Fotocamera, l’app Cortana recentemente ritirata, l’app Foto, l’app Persone e il client Desktop remoto (MSTSC).

Windows 11 consentirà di eliminare più app preinstallate

La possibilità di disinstallare l’app Fotocamera è parte delle build di test di Windows 11 da marzo, mentre l’opzione per disinstallare Cortana è arrivata nelle build di test all’inizio di questo mese.

Gli utenti di Windows 11 che non utilizzano le build Insider dovranno attendere ancora un po’ per poter disinstallare le app Fotocamera, Cortana, Foto, Persone e Desktop remoto.

La maggior parte di queste applicazioni non occupa molto spazio, ma se non vengono utilizzate tanto meglio eliminarle e snellire Windows per quanto poco.

Microsoft sta attualmente pianificando di rilasciare il suo prossimo grande aggiornamento di Windows 11 a settembre che potrebbe includere più opzioni di disinstallazione, oltre al supporto nativo per i file RAR e 7-Zip, una nuova schermata delle impostazioni, controlli dei volumi migliorati e l’accesso anticipato a Windows Copilot.