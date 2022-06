Dopo un paio di indiscrezioni che ne ventilavano l’arrivo, ecco che Microsoft toglie i veli da Surface Laptop Go 2, il portatile più economico della famiglia. Come previsto non si tratta di una rivoluzione del modello presentato nel 2020, affatto, ma di un semplice aggiornamento, che lascia anche un po’ di amaro in bocca. Arrivano infatti i processori Intel di undicesima generazione (esatto, niente Alder Lake purtroppo), la versione Intel Core i5-1135G7 per la precisione, un nuovo colore, Sage (un verde salvia che non è nemmeno disponibile da noi), una webcam migliorata e un sistema termico ottimizzato, tutto qua. Comunque, per i dettagli, i prezzi e tutto il resto, seguiteci.

Caratteristiche, e novità di Microsoft Surface Laptop Go 2

Il nuovo portatile di Microsoft si presenta con uno schermo touch, lo stesso del modello precedente, un pannello PixelSense da 12,4 pollici di diametro con rapporto di aspetto 3:2 e risoluzione 1536 x 1024 pixel per una densità di 148 ppi. Non cambiano nemmeno le porte disponibili, fra cui ci sono una porta USB C, una USB A, un ingresso jack audio da 3,5 mm e una Surface Connect per la ricarica.

Discorso memorie, Microsoft Surface Laptop Go 2 dà modo di scegliere fra 4 o 8 GB di RAM di tipo LPDDR4x e fra 128 e 256 GB di spazio d’archiviazione interno tramite SSD (via l’opzione obsoleta da 64 GB eMMC, fortunatamente). A bordo, come anticipato, c’è poi il processore Intel Core i5-1135G7 con grafica Iris Xe al posto della vecchia UHD del modello precedente.

Di nuovo Surface Laptop Go 2 porta sul piatto anche una webcam HD migliorata ma sempre a 720p e un sistema termico ottimizzato e più silenzioso. Per il resto, ci sono due microfoni, la connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, il lettore di impronte per lo sblocco, e una batteria che, garantisce fino a 13,5 ore di autonomia, secondo quanto dichiarato da Microsoft.

Di buono c’è anche che vanta componenti sostituibili, una comodità in caso di rotture o magari di upgrade (SSD ad esempio), compresa la tastiera e il trackpad, oltre allo schermo e alla batteria. Quasi dimenticavamo, a bordo c’è Windows 11 Home o Pro.

Immagini di Microsoft Surface Laptop Go 2

Prezzi e disponibilità di Microsoft Surface Laptop Go 2

Microsoft Surface Laptopt Go 2, come anticipato, si presenta anche con una colorazione tutta nuova, denominata Sage, la variante in verde salvia che vedete nella galleria qui sopra, tuttavia non ancora disponibile in Italia. Gli altri colori sono i seguenti: Platino, Sandstone e Ice Blue, benché da noi ci sia al momento solo la prima.

Nonostante Microsoft lo abbia annunciato ufficialmente proprio oggi, fino al prossimo 19 luglio 2022, data di uscita effettiva, è possibile solo ordinarlo sullo store Microsoft (o attendere la disponibilità su negozi terzi, come Amazon). Si parte da 679 euro per la variante 4 – 128 GB di Microsoft Surface Laptop Go 2 e si arriva a 879 euro con la versione 8 – 256 GB, passando per la configurazione di mezzo 8 – 128 GB che costa 779 euro.

La versione per le aziende sarà disponibile invece a partire dal 7 giugno. Per la consumer, versione per gli utenti a cui i prezzi e le informazioni qui sopra si riferiscono, sono già disponibili gli sconti del 10% sul sito web di Microsoft, dedicati a studenti, genitori e insegnanti interessati a questo nuovo portatile.

