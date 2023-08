Aqara, una delle aziende più note nel settore dei dispositivi smart home, ha annunciato oggi la disponibilità sul nostro mercato di LED Strip T1, una striscia luminosa multifunzione RGB CCT presentata a inizio anno in occasione del CES 2023 di Las Vegas.

Si tratta di un dispositivo che, tramite un hub dedicato, è compatibile e integrabile con un ampio ventaglio di sistemi, framework e standard smart home (compresi Matter, Apple HomeKit, Amazon Alexa e Google Home) che permette all’utente, in sostanza, di personalizzare l’illuminazione di uno o più ambienti tramite varie impostazioni disponibili e gestibili dall’app companion Aqara Home e tramite app di terze parti.

Aqara LED Strip T1: caratteristiche, funzioni e compatibilità

Parliamo dunque di una striscia luminosa a LED multifunzione RGB CCT, acronimo di Red, Green, Blue e Correlate Color Temperature, che sta a indicare i 4 LED a 4 colori montati insieme in un singolo chip LED, con cui è possibile ottenere qualsiasi colore si desideri fra i 16 milioni supportati, compresa la luce bianca a tutte le temperature, per inciso.

Chiusa questa breve parentesi, Aqara LED Strip T1 è una striscia a LED smart, realizzata su protocollo di comunicazione Zigbee, di cui fa anche da ripetitore, utile per rendere la propria rete di casa più funzionale. Si tratta di un dispositivo lungo 2 metri, eventualmente estensibile attraverso l’Extension Kit dedicato fino a un massimo di 10 metri. Viceversa l’utente può anche tagliare la striscia a intervalli di 20 centimetri per far sì che si adatti a un’ampia varietà di arredi e soluzioni. Aqara specifica inoltre che la sezione tagliata può essere anche ricollegata a un’altra striscia luminosa a LED con cavi a nastro a 5 conduttori e connettori (non inclusi in confezione).

Per garantire il massimo della personalizzazione, gli effetti RGB di Aqara LED Strip T1 sono gestibili indipendentemente gli uni dagli altri a intervalli di 20 centimetri, il che significa che una striscia singola può contare su un massimo di 10 differenti effetti e colori (considerando che è lunga 2 metri, per l’appunto).

Come dicevamo, basta un dispositivo Aqara come Hub M2 per renderla pienamente compatibile e integrabile con i propri sistemi e protocolli smart home, fra cui il nuovo standard Matter, ma anche con sistemi popolari quali Apple Casa, Amazon Alexa, Google Home e IFTTT, supporto che abilita anche la gestione tramite comandi vocali. Ad esempio l’utente può utilizzarla come indicatore di stato per il proprio sistema di allarme, per creare degli scenari che si attivano di pomeriggio, con luci più calde, o soffuse di sera durante la fruizione di film o altri contenuti multimediali.

Di recente la stessa app companion ufficiale, Aqara Home, ha introdotto una nuova funzione che permette agli utenti di sincronizzare gli scenari con HomeKit, potendo così gestire Aqara LED Strip T1 anche tramite app di terze parti come Apple Casa, Alexa e Google Home.

Per il resto, il dispositivo integra un controller fisico con cui accendere o spegnere manualmente la striscia, cambiare modalità e attivare la funzione di sincronizzazione della musica (funzione che non necessita del collegamento con un dispositivo mobile), è certificato IP44 contro schizzi d’acqua e polvere per le installazioni all’aperto, e supporta la funzione Illuminazione Adattiva che consente di gestire l’illuminazione adattandola al ritmo circadiano in Apple Home.

Aqara LED Strip T1 è disponibile in Italia da oggi al prezzo di 49,99 euro, mentre il kit di estensione con la prolunga da 1 metro costa 16,99 euro. Entrambi i dispositivi si possono acquistare direttamente su Amazon tramite i link che seguono:

