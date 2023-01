Il settore della Smart Home è stato tra i protagonisti dell’edizione 2023 del CES di Las Vegas e le novità presentate da Aqara, azienda di riferimento del settore, lo confermano. In occasione della fiera dedicata al mondo dell’elettronica, infatti, Aqara ha svelato quattro nuovi dispositivi che arriveranno sul mercato nel corso dei prossimi mesi per rinnovare la gamma del brand e per mettere a disposizione degli utenti nuove soluzioni smart di grande interesse. Ecco i dettagli completi in merito alle novità svelate da Aqara in occasione del CES 2023:

Aqara protagonista al CES 2023 con quattro nuovi prodotti

La prima novità svelata da Aqara in occasione del CES 2023 è Video Doorbell G4, nuovo elemento che entra a far parte dell’ecosistema smart del brand andando ad integrarsi con il sistema di videocamere indoor di Aqara per consentire agli utenti di tenere sempre sott’occhio l’abitazione. Il nuovo doorbell di Aqara offre un’alta flessibilità in quanto può essere alimentato sia via cavo che tramite batteria. Il dispositivo può essere integrato con i dispositivi smart di Amazon e Google e sarà compatibile con Matter.

Da segnalare il supporto al riconoscimento facciale tramite IA che consente di attivare funzionalità specifiche in automatico, in base al soggetto identificato dal sistema. Per gli utenti che sceglieranno Video Doorbell G4 ci sarà anche l’archiviazione gratuita in cloud delle riprese degli ultimi sette giorni oltre alla possibilità di storage in locale tramite lo slot per microSD. Tra le novità svelate da Aqara in occasione del CES 2023 c’è anche Presence Sensor FP2, un nuovo sensore per rilevare la presenza di una persona in una determinata area.

Il sistema utilizza una tecnologia radar mmWave per la massima precisione. Da notare che c’è anche il supporto per più persone in contemporanea oltre a varie funzionalità aggiuntive con il sensore di luminosità integrato. Aqara ha svelato anche Smart Lock U100, nuova serratura smart compatibile con HomeKit e dotata del supporto ad Apple Wallet. La nuova smart lock supporta anche l’autenticazione tramite sensore di impronte digitali, password, app Aqara Home, card NFC e chiavi meccaniche.

Il dispositivo utilizza il protocollo Zigbee e supporta Matter. Da segnalare anche il debutto di LED Strip T1, una striscia luminosa multifunzione RGB CCT che punta a migliorare il sistema di illuminazione della Smart Home. La striscia è in grado di riprodurre fino a 16 milioni di colori, con varie opzioni di personalizzazione e modulabilità. C’è il supporto ad HomeKit, Alexa e Google Home ed arriverà anche il supporto a Matter tramite l’hub compatibile Aqara.

Per mostrare, nel dettaglio, e capacità dei nuovi dispositivi, Aqara ha diffuso un nuovo video ufficiale di preview che alleghiamo qui di sotto. I quattro nuovi dispositivi, come anticipato dall’azienda, arriveranno sul mercato nel corso dei prossimi mesi, andando ad arricchire l’ecosistema di prodotti Aqara a disposizione degli utenti. Ecco il primo video ufficiale dei nuovi dispositivi per la Smart Home svelato da Aqara in occasione del CES 2023: