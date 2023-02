A tre mesi di distanza dall’annuncio ufficiale, e dopo aver posticipato di qualche settimana l’avvio delle operazioni, Aqara ha comunicato di aver iniziato il roll out del nuovo firmware per Aqara Hub M2. Si tratta del primo passo per aggiungere il supporto a Matter al proprio ecosistema, un processo che richiederà qualche mese per essere portato a termine.

Matter arriva su Aqara Hub M2

È dunque iniziata l’operazione di aggiornamento, che parte da Aqara Hub M2, il fiore all’occhiello della compagnia cinese. Arriva dunque il firmware 4.0.0 (beta) che con l’update che sarà reso disponibile inizialmente solo per i modelli prodotti nel 2022 e successivamente anche in quelli prodotti in precedenza, con un processo che dovrebbe completarsi entro metà marzo.

L’aggiornamento è riservato esclusivamente alla versione globale di Aqara Hub M2 mentre resta al momento esclusa la versione sviluppata per il mercato cinese. Una volta completato l’aggiornamento degli Hub M2, sarà la volta di Hub M1S/M1S Gen 2, Hub E1, Camera Hub G3 e Camera Hub G2H Pro, che nei prossimi mesi potranno gestire lo standard Matter.

Grazie al nuovo firmware sarà possibile collegare i dispositivi Zigbee alle applicazioni di terze parti compatibili con Matter. Non sarà invece aggiunto, almeno con questo firmware, il supporto al protocollo Thread per i dispositivi che attualmente utilizzano la connettività Zigbee. Se possedete un Aqara Hub M2 non vi resta quindi che aprire l’applicazione Aqara, che deve essere aggiornata almeno alla versione 3.0.8 o successive, e verificare se il vostro hub è tra quelli che possono già testare il nuovo firmware.

Se così fosse dovrete attivare la funzione Bind to Matter (Beta) accessibile dalle impostazioni dell’hub e seguire la procedura mostrata dalla compagnia nel video sottostante, che riepiloga anche i dispositivi compatibili con il nuovo standard. Ricordate che collegare nuovi dispositivi al sistema Matter non richiede il ripristino, per cui potrete continuare a utilizzarli nell’app in cui sono configurati e, tramite Matter, anche in altre applicazioni.

Al momento il funzionamento è garantito solo con Google Home, mentre Amazon Alexa e Samsung SmartThings non offrono ancora il supporto a Matter Bridge e ai dispositivi Zigbee connessi agli Hub M2. Ricordate che il nuovo firmware è ancora in beta per cui potrebbero sorgere problemi o malfunzionamenti.