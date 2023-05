AMD amplia ancora la sua gamma di CPU presentando i nuovi AMD Ryzen 7040U Series. Si tratta della settima generazione di processori Ryzen destinati ai notebook “sottili” e portatili e non ai più potenti notebook da gaming. Questa nuova generazione di processori utilizza l’architettura Zen 4 e può contare su grafica integrata RDNA 3.

Si tratta della stessa base di partenza dei nuovi Ryzen Z1 Series, i processori presentati pochi giorni fa con la console portatile ASUS ROG Ally. I nuovi processori adottano la nuova nomenclatura delle CPU mobile di AMD dove la terza cifra, in questo caso il 4, indica l’architettura (Zen 4). I primi benchmark diffusi da AMD sono davvero molto interessanti. I nuovi Ryzen 7040U, infatti, battono sia gli Intel Core di 13° generazione che l’M2 di Apple.

Ecco tutti i dettagli:

AMD svela i nuovi processori Ryzen 7040U Series

La nuova generazione di processori AMD per notebook punta a sorprendere, garantendo un notevole passo in avanti in termini di performance. La gamma Ryzen 7040U Series si articola in quattro proposte:

Ryzen 7 7840U con 8 Core e 16 Thread

con 8 Core e 16 Thread Ryzen 5 7640U con 6 Core e 12 Thread

con 6 Core e 12 Thread Ryzen 5 7540U con 6 Core e 12 Thread

con 6 Core e 12 Thread Ryzen 3 7440U con 4 Core e 8 Thread

Tutte le soluzioni proposte presentano un TDP configurabile tra 15 W e 30 W. Le CPU utilizzano l’architettura Zen 4 di nuova generazione mentre la grafica integrata è RDNA 3 con tre diverse opzioni (Radeon 780M, Radeon 760M e Radeon 740M). Si tratta, quindi, di APU (CPU con grafica integrata) che combinano le ultime architetture sviluppate da AMD e che dovrebbero garantire prestazioni di livello assoluto con un ulteriore passo in avanti in termini di efficienza, anche grazie al processo produttivo a 4 nm.

Tra i dati diffusi da AMD viene confermata la possibilità di raggiungere una frequenza in Max Boost di 5,1 GHz per la CPU mentre la GPU arriva fino a 2,7 GHz di frequenza. Molto interessanti i dati sulle prestazioni grafiche: AMD dichiara fino un picco massimo di 8,6 TFLOPS con un incremento di 1,8 TFLOPS rispetto allo scorso anno.

Da segnalare anche il supporto DDR5/LPDDR5 per la nuova gamma di processori Ryzen che integreranno anche il supporto al chip Ryzen AI (per Ryzen 5 e Ryzen 7) per ottenere una marcia in più in termini di performance. Da notare che il Ryzen 7 7840U e il Ryzen 5 7540U sono la base di partenza dei processori Ryzen Z1 Extreme e Ryzen Z1 presentati insieme alla nuova ASUS ROG Ally.

Prestazioni al top: AMD batte Intel e Apple (secondo i suoi benchmark)

La presentazione dei nuovi Ryzen 7040U Series è accompagnata dalla presentazione di una serie di benchmark davvero interessantissimi (anche se tutti da verificare). AMD afferma, infatti, che i suoi processori sono in grado di battere senza troppe difficoltà i concorrenti di Intel e Apple.

Partiamo dal confronto con Intel, concorrente di AMD per i notebook Windows. I benchmark proposti mettono a confronto il nuovo Ryzen 7 7840U con l’ottimo Intel Core i7-1360P (la serie P dei processori Intel è confrontabile con la serie U dei Ryzen arrivando ad un TDP di 28 W) che oggi troviamo su diversi notebook Windows di riferimento per il segmento premium thin and light.

Secondo i dati forniti da AMD, infatti, il nuovo Ryzen 7 batte l’Intel Core i7 in modo significativo in diversi contesti di utilizzo. Dalla creazione di contenuti alla navigazione web passando per la produttività, Passmark e Media encode. I test effettuati da AMD mostrano prestazioni nettamente superiori come evidenziato dal grafico seguente.

Impressionante è anche il divario tra le GPU integrate dei due processori. In questo caso, infatti, la Radeon 780M distrugge la Iris Xe del processore Intel. Nei test effettuati con il gaming a 1080p si registra un divario enorme e particolarmente marcato in titoli “esigenti” come Cyberpunk 2077. Ricordiamo che nei mesi scorsi, AMD aveva anticipato la possibilità di utilizzare le nuove APU Ryzen anche per il gaming a 1080p, senza troppi compromessi sulla qualità grafica.

Ecco i benchmark per il gaming diffusi da AMD:

Il nuovo Ryzen 7 7840U con Radeon 780M stacca anche l’Apple M2. In questo caso, il gap è ridotto in alcune situazioni (come il web browsing e l’editing di immagini) mentre diventa significativo in altre. Il confronto è particolarmente interessante anche in considerazione del fatto che il nuovo M3 arriverà, molto probabilmente, soltanto a fine 2023 (e con una disponibilità limitata possiamo immaginare). Ecco i benchmark diffusi da AMD:

Quando arrivano i primi notebook con Ryzen 7040U Series?

Per il momento, AMD non ha chiarito le tempistiche di lancio dei primi modelli con Ryzen 7040U Series. Si tratta di un aspetto cruciale per valutare l’effettivo impatto che le nuove proposte dell’azienda potranno avere sul mercato dei notebook.

Ricordiamo, in ogni caso, che ASUS ROG rilascerà le prime informazioni sulla commercializzazione della ASUS ROG Ally la prossima settimana. Si tratta di un appuntamento importante in quanto la console Windows di ASUS ROG sarà tra i primi dispositivi a poter contare sulle nuove proposte di AMD (la serie Z1 è, di fatto, un’evoluzione dei nuovi Ryzen 7040U Series).

Il lancio commerciale in tempi rapidi (con una disponibilità reale, anche in Europa) servirà, inoltre, ad AMD per contrastare le nuove proposte di Intel, che prepara i Meteor Lake di 14° generazione per la seconda metà del 2023, e di Apple, che entro fine anno lancerà i primi MacBook con M3 (che avranno una marcia in più grazie al nuovo processo produttivo a 3 nm).

Maggiori dettagli in merito all’arrivo dei nuovi Ryzen 7040U Series e alla partenza delle vendite dei primi notebook Windows che integreranno queste APU di casa AMD dovrebbero arrivare a breve. Già la settimana, con l’evento ASUS ROG, potrebbero essere svelate le prime informazioni.

