Nuove indiscrezioni chiamano in causa il più piccolo della famiglia iPad di Apple: stando a quanto riportato da un leaker, la nuova generazione iPad Mini 7 potrebbe vedere la luce già prima della fine del 2023.

Apple lavora ad iPad Mini 7: quando arriverà?

Sono passati ormai quasi due anni dall’approdo sul mercato del modello di iPad Mini attualmente presente nel listino di Apple e, sebbene in quel caso si fosse trattato di un aggiornamento tecnico ed estetico piuttosto importante, i tempi potrebbero essere ormai maturi per un nuovo avvicendamento generazionale.

È esattamente di questo avviso il leaker meglio noto come ShrimpApplePro, che in un thread su Twitter ha preso in esame il futuro prossimo della gamma di Apple, citando i presunti prossimi lanci del colosso di Cupertino. In particolare, il leaker ha riportato alcuni dettagli relativi alla famiglia Apple Watch, con particolare riferimento ai modelli della Series 9 e al più estremo Apple Watch Ultra di seconda generazione.

Messi da parte gli indossabili, il leaker ha dedicato un numero esiguo di caratteri ai tablet: a suo dire, nel futuro prossimo di Apple ci sarà almeno un nuovo modello di iPad e il principale candidato sarebbe proprio iPad Mini di settima generazione. La fonte ha poi deciso di tenere sulle spine i suoi follower, rinviando il disvelamento di maggiori dettagli ad un prossimo tweet.

In attesa di saperne di più, è comunque opportuno fornire un contesto in cui inserire questa nuova voce di corridoio: i più attenti tra di voi ricorderanno — forse — che nei mesi addietro si era già parlato un paio di volte di un nuovo rappresentante della serie iPad Mini. Bisogna tornare addirittura al mese di gennaio per ripescare tali riferimenti: il primo a parlarne era stato Mark Gurman di Bloomberg, il quale — nell’ambito di una disamina ben più ampia dei piani futuri di Apple — aveva riferito di un iPad Pro OLED rinviato al prossimo anno e di due nuovi iPad attesi entro il 2023: iPad Air e iPad Mini. A seguire, Ming-Chi Kuo aveva frenato l’entusiasmo, riferendo di una produzione in serie del nuovo Mini da collocarsi nel primo trimestre del 2024.

Allo stato attuale, si può dire poco del dispositivo in sé, senonché l’aggiornamento tecnico più probabile attiene al processore: il modello attuale riprende l’A15 Bionic di iPhone 13, dunque il suo successore avrà verosimilmente l’A16 Bionic di iPhone 14 Pro e iPhone 15 o l’A17 Bionic di iPhone 15 Pro. Altre possibili novità riguardano il comparto fotografico e la connettività, ma non ha neppure senso fare ipotesi. Infine, il design è stato aggiornato proprio col modello attualmente in vendita, dunque difficilmente verrà stravolto.

Leggi anche: Recensione Apple iPad Mini di sesta generazione