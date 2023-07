La giornata di oggi, 26 luglio 2023, è segnata dal debutto ufficiale della nuova schermata Home — e dunque della rinnovata esperienza d’uso che ad essa si lega — per tutte le console Xbox Serie X, Xbox Serie S e Xbox One.

Il produttore parla di un aggiornamento realizzato partendo direttamente dai feedback espressi dai videogiocatori e che si pone l’obiettivo di aiutarli nella scoperta di nuovi titoli e nella riscoperta di giochi amati in passato ma poi lasciati virtualmente a prendere la polvere; il tutto senza dimenticare il focus sulla connessione con le community di appassionati e sulla creazione di esperienze maggiormente personalizzate. Entriamo nel merito delle novità incluse in questo importante aggiornamento.

Xbox Home: le novità della nuova Dashboard

Innanzitutto, Xbox Home introduce un nuovo menu ad accesso rapido nella parte alta della schermata, facilitando così l’accesso alla libreria dell’utente, ma anche al Microsoft Store, ad Xbox Game Pass, alle funzioni di ricerca e alle impostazioni.

In secondo luogo, gli utilizzatori delle console raggiunte dall’aggiornamento potranno godersi uno spazio maggiore ritagliato allo sfondo personalizzato impostato; ciò grazie ad uno snellimento del layout e alla riorganizzazione della schermata, in forza della quale i giochi recenti, le applicazioni e altri contenuti vengono spostati nella parte bassa della stessa. In sede di presentazione dell’aggiornamento, è stata messa in evidenza anche la nuova opzione che permette di modificare lo sfondo a seconda del gioco evidenziato nella lista di quelli recenti.

Come si accennava in apertura, Xbox Home vuole aiutare i videogiocatori a scoprire nuovi titoli che potrebbero incontrare i loro gusti: Microsoft persegue tale finalità attraverso l’introduzione di liste di giochi personalizzate per ciascun utente.

Per quanto riguarda l’aspetto della personalizzazione, si segnala che la nuova Home consente di fissare giochi preferiti e gruppi di elementi, così da poterli richiamare più rapidamente.

Quanto all’interazione con le community, una nuova riga Amici e aggiornamenti della comunità mira a favorire le interazioni.

Infine, la nuova Home offre una visuale di app e contenuti multimediali disponibili mediante Guarda e ascolta e un elenco delle app dedicate all’intrattenimento.

Disponibilità dell’aggiornamento

Il rilascio dell’aggiornamento Xbox Home è arrivato poche ore dopo l’annuncio dei risultati finanziari di Microsoft dell’ultimo trimestre, che hanno visto la divisione Xbox in crescita su contenuti e servizi, ma in calo sulle vendite, probabilmente per via della disponibilità ancora limitata delle console (una situazione che Microsoft dovrà risolvere ben prima di guardare oltre).

Tornando all’aggiornamento, il produttore ha promesso tante altre novità per i mesi a venire. Intanto, la nuova Xbox Home è disponibile a partire da oggi per tutti i possessori di Xbox Series X, S e One.

