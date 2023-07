Dal prossimo mese di settembre, Xbox Live Gold diventa Xbox Game Pass Core. Non si tratta di un semplice rebrand per il piano in abbonamento proposto da Microsoft agli utenti Xbox. Il nuovo servizio, infatti, includerà diversi vantaggi continuando a proporre un prezzo accessibile. Vediamo tutti i dettagli in merito al nuovo abbonamento Xbox Game Pass Core che andrà ad arricchire i piani disponibili per il GamePass.

Xbox Game Pass Core: multiplayer e giochi gratis ogni mese

Con Xbox Game Pass Core, gli utenti delle console Xbox potranno:

accedere al network multiplayer di Xbox e, quindi, giocare alla modalità multi-giocatore online di tutti i titoli che lo prevedono

e, quindi, giocare alla modalità multi-giocatore online di tutti i titoli che lo prevedono scaricare e giocare sulla propria console, senza alcun costo, ad una selezione di oltre 25 titoli disponibili on demand

Il catalogo dei giochi di Xbox Game Pass Core potrà essere aggiornato nel tempo (Microsoft ha aggiornato 2-3 aggiornamenti annuali del catalogo e ha confermato che l’elenco iniziale comprenderà ulteriori titoli) ma, inizialmente, proporrà i seguenti titoli:

Among Us

Descenders

Dishonored 2

DOOM Eternal

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Forza Horizon 4

Gears 5

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

INSIDE

Ori & The Will of the Wisps

Psychonauts 2

State of Decay 2

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

I titoli saranno inclusi sia per gli utenti Xbox Series X e Series S che per gli utenti delle console Xbox One. Il nuovo servizio Xbox Game Pass Core presenterà un costo di 6,99 euro al mese oppure, per chi sceglierà la sottoscrizione annuale, 59,99 euro all’anno. Il debutto è previsto per il prossimo 14 di settembre. A partire da questa data, gli utenti Xbox Live Gold passeranno automaticamente all’abbonamento Game Pass Core.

Da notare, inoltre, che l’abbonamento includerà anche le offerte e gli sconti riservati ai membri Game Pass. Tutti i titoli riscattati tramite Games With Gold (che terminerà il prossimo 1° settembre) resteranno disponibili mantenendo attivo un abbonamento GamePass. Per gli utenti, saranno disponibili i seguenti abbonamento GamePass: