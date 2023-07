Il servizio Xbox Game Pass di Microsoft offre accesso illimitato a una vasta libreria di giochi su Xbox o PC pagando un canone mensile o annuale. Purtroppo da oggi il prezzo dell’abbonamento mensile aumenta in vari paesi, inclusa l’Italia.

Microsoft aveva già annunciato che avrebbe aumentato i prezzi mensili di Xbox Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate in vari paesi e a partire da oggi 6 luglio 2023 i rincari entrano in vigore.

Per quanto riguarda il Bel Paese l’abbonamento a Xbox Game Pass per console da oggi è di 10,99 euro al mese, ossia un euro in più rispetto a prima, mentre il prezzo di Xbox Game Pass Ultimate diventa di 14,99 euro al mese, ossia due euro in più rispetto a prima.

Vale la pena specificare che agli utenti già abbonati al servizio i nuovi prezzi non verranno applicati prima del 13 agosto.

Secondo le ultime indiscrezioni Microsoft starebbe valutando l’acquisizione di Bungie e Sega per incrementare ulteriormente l’appeal di Xbox Game Pass, tuttavia il colosso di Redmond ha già in corso la complessa trattativa relativa all’acquisizione di Activision Blizzard per la cifra di 68,7 miliardi di dollari, alla quale si sta opponendo sia la FTC che Sony.

Forse ti sei perso: Tutti i giochi e le novità dell’Xbox Games Showcase 2023