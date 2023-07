Giusto qualche giorno fa abbiamo visto come Apple abbia depositato un brevetto per un presunto iPhone con display arrotolabile, oggi cambiamo tipologia di prodotto e diamo uno sguardo ad una possibile futura implementazione sui MacBook dell’azienda.

Sappiamo bene come la società non abbia ancora rilasciato un laptop dotato di display touchscreen, nonostante i rumor al riguardo, l’unica implementazione simile è stata la poco fortunata Touch Bar.

Ora il deposito di un nuovo brevetto da parte dell’azienda, ci lascia intravedere i possibili piani futuri per lo sviluppo di un MacBook con display touch, sensibile alla forza e una possibile nuova Touch Bar.

Apple deposita un brevetto per display touchscreen sensibili alla pressione

Secondo una recente domanda di brevetto il colosso di Cupertino starebbe vagliando l’idea di realizzare un laptop dotato di display touchscreen sensibili alla forza, utilizziamo il plurale perché nella documentazione si fa riferimento sia a un display principale che a uno secondario.

La domanda, intitolata “Computing Device Enclosure Enclosing A Display And Force Sensors” riguarda dunque entrambi i display, ma come spesso accade in questo tipo di documenti non rilascia dettagli particolari; sappiamo che il display secondario può trovarsi vicino a un “meccanismo di input primario, come una tastiera, un trackpad o simili”, cosa che fa immediatamente pensare alla Touch Bar sopra citata.

Il display secondario può funzionare come meccanismo di input aggiuntivo o ausiliario e può, in alcune forme di realizzazione, estendere una funzionalità del meccanismo di input primario. Il display secondario può modificare ulteriormente uno o più elementi, icone, grafica o simili mostrati sul display come contesto delle modifiche dell’interazione dell’utente al fine di fornire all’utente input sensibili al contenuto. Ad esempio, quando l’utente cambia focus su, o seleziona o avvia in altro modo, un programma, un’applicazione o simili. Il display secondario può cambiare uno o più elementi grafici, pulsanti, icone, softkey e così via selezionabili dall’utente in quelli specifici del programma, dell’applicazione o di un altro contesto.

Quanto sopra esposto si può leggere nella domanda di brevetto e, se ci si limitasse a questo, si potrebbe tranquillamente scambiare per un vecchio brevetto, depositato prima dell’originale implementazione della Touch Bar sui prodotti dell’azienda.

Poi però ci sono due brevi passaggi che recitano rispettivamente “il display secondario è sensibile alla forza“ e “il display principale può essere sensibile al tocco e/o alla forza in alcune forme di realizzazione“.

Un prodotto del genere aprirebbe diversi nuovi scenari in vari contesti, un MacBook con un display touchscreen in grado di rilevare l’intensità della pressione esercitata dall’utente ed una Touch Bar capace di fare altrettanto, potrebbero tornare utili in varie circostanze; non è da escludere che Apple abbia valutato e in seguito abbandonato l’idea già in passato, ma il deposito della nuova domanda potrebbe in parte rivelare le future intenzioni dell’azienda. Esistono già in commercio laptop dotati di caratteristiche analoghe, ma questo di sicuro non fermerà Apple qualora decidesse di intraprendere questa strada.

