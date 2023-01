Nella giornata di ieri abbiamo visto le ultime indiscrezioni che vogliono Apple pronta ad adottare i display OLED sui propri MacBook entro il 2024, oggi torniamo a parlare dei notebook della mela e dei suoi display perché sembra che l’azienda sia finalmente pronta ad introdurre dei display touchscreen su questi dispositivi. Scopriamo insieme di più.

Apple potrebbe lanciare un MacBook con display touchscreen nel 2025

Finora Apple si è sempre rifiutata di implementare display touchscreen sui propri dispositivi mossi da macOS, lo stesso Steve Jobs ha sempre criticato i computer con touchscreen definendoli ergonomicamente terribili. In seguito, a partire dal 2016, l’azienda ha iniziato ad adottare la Touch Bar sui propri Mac, che però non ha riscosso molto successo tanto da essere stata gradualmente eliminata.

Nel corso del tempo la tecnologia è cambiata e sono attualmente diversi i computer che possono vantare un display touchscreen, sia quelli mossi da Windows che da ChromeOS; la possibilità di interagire fisicamente con il display di un notebook rappresenta indubbiamente una comodità e in parte lo dimostrano anche tutti gli accessori lanciati da Apple dedicati agli iPad, che di fatto avvicinano sempre più questi dispositivi a dei MacBook.

Apple is working on its first Macs with touchscreens in a major reversal. The company has teams working on a new MacBook Pro with a touchscreen for release in 2025. https://t.co/iqmjbetRAa — Mark Gurman (@markgurman) January 11, 2023

Nelle ultime ore Mark Gurman ha postato su Twitter quanto potete vedere qui sopra, secondo quanto riferito sembra che Apple sia al lavoro per produrre un MacBook dotato di display touchscreen, che potrebbe essere lanciato già nel 2025. Il progetto sembra essere ancora nelle sue fasi iniziali, potrebbe subire diverse modifiche nel corso del tempo, così come potrebbe non concretizzarsi mai in un prodotto finito e destinato alla vendita.

Bisogna inoltre considerare un altro aspetto, il progetto in questione non necessita solo di progettazione e sviluppo lato hardware, ma anche e soprattutto lato software; l’eventuale implementazione del touchscreen su macOS infatti, richiederebbe svariati aggiornamenti al sistema operativo che, attualmente, non è pensato per questo tipo di interazione.

Ad ogni modo per il momento si tratta solo di voci e ci vorrà parecchio tempo prima di poter vedere qualcosa di reale, non è però da escludere che Apple sia realmente intenzionata ad effettuare questa inversione di tendenza ed adeguarsi a quella che è la corrente attuale, magari spacciandola, una volta pronta, per una grande novità.

In copertina MacBook Air M2

