Il calendario segna l’11 luglio, una data che per gli appassionati di shopping online significa solo una cosa: è il Prime Day 2023. Ed è il giorno in cui Amazon si trasforma in una distesa di offerte allettanti. In questo articolo ci concentreremo sulle offerte dedicate ai dispositivi Amazon, con particolare attenzione alle famiglie di dispositivi smart Echo, Pop e Studio, che il colosso dell’e-commerce aveva già scontato nei giorni scorsi, fornendo un vero e proprio antipasto di quello che è l’evento estivo dell’anno per quanto riguarda lo shopping online.

Dispositivi Amazon in offerta in occasione del Prime Day 2023

La tradizione del Prime Day continua anche nel 2023 con il gigante dell’e-commerce che offre sconti su una vasta gamma di prodotti, tra cui i suoi stessi dispositivi. Dall’Echo Dot all’Echo Show, un’ampia varietà di dispositivi Echo e non solo sono disponibili a prezzi notevolmente ridotti, anche in bundle con altri prodotti. Per due giorni, l’11 e il 12 luglio, Amazon diventa la destinazione definitiva per chi cerca di ottenere un buon affare sui dispositivi della famiglia Echo. Ma attenzione: i prodotti sono disponibili fino ad esaurimento scorte.

La lista delle offerte per il Prime Day 2023 è lunga e variegata, con sconti su diversi modelli e generazioni di dispositivi Echo. Le offerte iniziano oggi, quindi non perdete tempo e approfittate di questi prezzi incredibili. È importante notare che le differenze di prezzo sono calcolate rispetto al prezzo di listino o al prezzo consigliato, quindi gli sconti possono variare. Comunque, senza ulteriori indugi, andiamo a vedere le offerte più interessanti da considerare.

Echo Dot, Pop, Show e Studio

Durante il Prime Day, ma anche in altre occasioni speciali come il Black Friday o il periodo natalizio, i dispositivi Echo di Amazon sono tra i più ambiti. Questi smart speaker e smart display offrono agli utenti la possibilità di interagire con l’assistente vocale Alexa, consentendo di controllare con la voce tutti i dispositivi compatibili per la casa intelligente. Ecco alcune delle migliori offerte sui dispositivi della famiglia Echo disponibili durante il Prime Day di quest’anno:

Bundle vari

Il gigante del commercio online ha deciso di rendere ancora più allettanti le sue offerte per la casa intelligente. Oltre a sconti generosi su dispositivi singoli, Amazon ha deciso di proporre una vasta gamma di bundle che combinano i prodotti della famiglia Echo con dispositivi smart come lampadine e prese intelligenti. Ecco alcuni dei bundle più interessanti disponibili:

Questi sono alcuni dei prodotti in offerta proposti da Amazon in occasione delle offerte esclusive del Prime Day, campagna promozionale che vi ricordiamo essere in vigore fino alle 23:59 di domani, 12 luglio 2023. Ricordate inoltre che per usufruire delle promozioni appena elencate dovete essere iscritti al programma Amazon Prime. Se non lo avete ancora fatto potete attivare l’abbonamento di prova, gratuito per 30 giorni, utilizzando questo link.

Nel caso in cui siate alla ricerca di altri prodotti in offerta, non necessariamente su Amazon, vi suggeriamo di tenere d’occhio il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui ogni giorno condividiamo con gli iscritti le offerte più ghiotte del web: ecco il link diretto.

Potrebbe interessarti anche: Come seguire al meglio l’Amazon Prime Day 2023: i 3 consigli fondamentali