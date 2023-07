Tra pochi giorni, ovvero l’11 e il 12 luglio 2023, si svolgerà l’evento estivo Amazon Prime Day, con il colosso dell’e-commerce che proporrà ai clienti Prime tantissimi prodotti in offerta.

Questa due giorni di sconti esclusivi coinvolgerà prodotti provenienti da svariate categorie, tra cui elettronica, moda, casa, cucina, animali domestici, giocattoli e dispositivi Amazon, e proprio su alcuni di questi dispositivi, le offerte sono attive, in anteprima per gli abbonati Amazon Prime, già da oggi: scopriamo di quali dispositivi si tratta.

I dispositivi Amazon tra le offerte in anticipo per gli abbonati Prime

Mancano circa quattro giorni alla due giorni di offerte del colosso dell’e-commerce: l’Amazon Prime Day è storicamente una delle migliori occasioni per acquistare i prodotti che fanno parte delle nostre liste dei desideri.

In anticipo rispetto alla mezzanotte dell’11 luglio 2023, ovvero lo “start” dell’evento vero e proprio, Amazon consente agli abbonati al servizio Prime di accedere a tutta una serie di offerte. Tra queste, una delle più interessanti riguarda i dispositivi a marchio Amazon, capaci di costituire un’ecosistema per la smart home affidabile e abbastanza completo.

Due Echo Show 5 (gen 3) o Echo Dot (gen 5) al prezzo di uno

Tra i dispositivi Amazon, quelli più in voga in occasione del Prime Day 2023, ma anche delle altre occasioni “speciali” come il Black Friday o il periodo natalizio, sono indubbiamente i dispositivi Echo, ovvero gli smart speaker e smart display che mettono a disposizione dell’utente i servigi dell’assistente Alexa e consentono di controllare tramite voce tutti i dispositivi per la smart home compatibili.

Grazie a due distinti codici promozionali (da aggiungere poi in fase di acquisto) è possibile acquistare due Echo Dot di quinta generazione o due Echo Show 5 di terza generazione pagandone solo uno.

Quest’ultimo dispositivo è già di per sé in offerta, visto che attualmente viene proposto a 42,98 euro invece di 64,99 euro (con uno sconto del 34%). Di conseguenza, sfruttando il codice sconto, si raggiungerà un risparmio complessivo di 87 euro sul totale.

Bundle con dispositivi Amazon Echo in offerta

Continuiamo con le offerte in anticipo sui dispositivi Amazon Echo e, stavolta, tiriamo in ballo quattro interessanti bundle che consentono di acquistare, in un unico pacchetto, più dispositivi:

Dispositivi Blink in offerta

I dispositivi Blink sono le videocamere di sicurezza dell’ecosistema Amazon per la smart home. All’interno della gamma sono presenti svariati modelli, adatti per l’utilizzo sia indoor che outdoor, e dotati di peculiarità che le rendono più o meno indicate per vari scenari.

La videocamera Blink Outdoor è in offerta con accesso anticipato rispetto all’Amazon Prime Day 2023 per gli abbonati Prime e viene proposta, nel sistema a una videocamera, al prezzo più basso di sempre, ovvero 44,99 euro invece di 99,99 euro (con uno sconto del 55%).

Acquista Blink Outdoor, Videocamera di sicurezza in HD | 1 videocamera su Amazon



La singola videocamera Blink Outdoor è solo una delle offerte sui dispositivi Blink. Di seguito ne riportiamo un altro paio interessanti e poi vi rimandiamo al link diretto alla pagina con tutte le offerte.

Dispositivi Blink sicurezza domestica in offerta anticipata per l’Amazon Prime Day 2023

Dispositivi Ring Intercom in offerta

Oltre alle videocamere di sicurezza e ai dispositivi Amazon, troviamo tra le offerte anticipate anche i dispositivi Ring, brand che propone videocamere di sorveglianza, campanelli smart, allarmi e prodotti per rendere smart i citofoni.

Già da qualche giorno è attiva una super offerta per acquistare Amazon Ring Intercom, dispositivo utile per rendere smart il citofono di casa del quale vi abbiamo attraverso una recensione dedicata. Per tutte le altre offerte in tal senso, invece, vi rimandiamo alla pagina dedicata.

Prodotti Ring in offerta anticipata per l’Amazon Prime Day 2023

Offerte per categoria

Per maggiori informazioni sull’evento, vi rimandiamo alla pagina dedicata alle offerte con accesso anticipato. Infine, vi ricordiamo che le Offerte esclusive Prime di Amazon “vere e proprie” saranno attive dalla mezzanotte dell’11 luglio 2023 fino alle 23:59 del 12 luglio 2023, periodo in cui si svolgerà proprio l’Amazon Prime Day 2023.

