State cercando le migliori prese intelligenti, o volete semplicemente capire cosa sono e come potrebbero cambiare la tua vita? Siete capitati nel posto giusto, in questa pagina vi spiegheremo i vantaggi offerte da una presa intelligente, rispetto a una tradizionale, a partire dalla possibilità di risparmiare sulla bolletta, e vi daremo alcune indicazioni sulle migliori prese intelligenti attualmente in commercio.

In questa guida, aggiornata al mese di maggio 2021, troverete quindi le migliori prese intelligenti sul mercato, controllabili sia da smartphone sia attraverso gli assistenti digitali.

Perché una presa intelligente

Insieme alle lampadine intelligenti (qui trovate la nostra guida alle migliori lampadine smart) le prese intelligenti sono uno degli strumenti più semplici per iniziare a mettere le basi per una smart home, senza dover investire grosse somme e soprattutto senza dover cambiare gli elettrodomestici o l’impianto elettrico.

È infatti sufficiente inserire questi dispositivi nelle prese a muro e collegarci un qualsiasi dispositivo, dal frigorifero al forno, dalla macchina del caffè al tostapane. Fin qui non sembrerebbe esserci niente di particolare, almeno rispetto ai classici adattatori che spesso utilizziamo per collegare un apparecchio con una spina Schuko in una presa italiana, o viceversa.

La peculiarità delle prese intelligenti è quella di poter essere controllate da remoto (anche quando non siete in casa dunque) grazie alla connettività WiFi e a un’applicazione da installare sul proprio smartphone o tablet (Android o iOS). I modelli più evoluti possono interfacciarsi anche con gli assistenti vocali come Google Assistant e Amazon Alexa, per essere controllati tramite comandi vocali.

Ma cosa posso farci con una presa intelligente? Immaginate ad esempio di poter impostare l’accensione della macchinetta del caffè nel momento in cui suona la vostra sveglia, per trovarla pronta all’uso appena vi alzate. Oppure una stufetta per il bagno, per trovarlo alla giusta temperatura al momento di fare la doccia (senza parlare della possibilità di accendere lo scaldabagno per chi ce l’ha), o spegnere la piantana mentre guardate un film.

E molte delle prese intelligenti permettono di monitorare i consumi della presa, permettendovi di ottimizzarli spegnendo quelli che non utilizzate, riducendo lo spreco di energia e automatizzando l’accensione al momento del bisogno. Ovviamente controllerete solo accensione e spegnimento, quindi difficilmente riuscirete ad avviare automaticamente lavatrici e asciugatrici, non troverete il caffè pronto solo perché avete collegato la macchinetta a una presa intelligente, per queste cose serve che il dispositivo disponga nativamente di queste funzioni.

Migliori prese intelligenti

Scopriamo dunque quali sono le migliori prese intelligenti, nella nostra selezione aggiornata al mese di maggio 2021. Per ogni modello selezionato troverete una breve descrizione e il link all’acquisto, per averlo subito a casa vostra e iniziare a prendere maggiore controllo della vostra abitazione.

TP-Link Tapo P100

Controllabile da remoto tramite l’app Tapo, questa presa intelligente permette di accendere o spegnere alcuni elettrodomestici a orari prestabiliti, con la possibilità di creare un’agenda settimanale per contenere i consumi. E se avete le mani occupate, o se vi piacciono gli assistenti vocali, Tapo P100 è controllabile sia tramite Google Assistant che tramite Amazon Alexa.

Potete accendere la TV, la macchinetta del caffè, il tostapane, o una lampada, per un risveglio su misura.

Scoprite il prezzo più basso su Amazon.

Aunics Smart Plug

Volete controllare da remoto la lavatrice, un forno o comunque un elettrodomestico? Con la presa Aunics, in grado di sopportare fino a 16A di corrente, potete anche monitorare i consumi. Dispone di una spina italiana e di una presa in grado di ospitare qualsiasi spina, dalle Schuko a quelle italiani grandi e piccole. Si controlla tramite app, Google Assistant e Amazon Alexa, per la massima versatilità. Ideale anche per non tenere troppo in carica smartphone e altri prodotti a batteria.

Scoprite il prezzo più basso su Amazon

Meross Energy Monitor

È più appariscente dei modelli visti fin qui, ma offre un comodo pulsante per lo spegnimento manuale della presa. è compatibile con gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa ma anche con l’ecosistema IFTTT. Tramite la companion app è possibile programmare accensione e spegnimento, monitorare i consumi e creare scenari per ogni situazione.

Supporta corrente fino a 16A per cui può essere utilizzata anche per controllare grandi elettrodomestici.

Scoprite il prezzo più basso su Amazon

Xiaomi Smart Plug

Se la vostra smart home è basata sull’ecosistema Xiaomi questa presa non può certo mancare, visto che la potrete integrare con tutti gli altri prodotti per automazioni varie. Grazie alle integrazioni disponibili è possibile controllarla anche tramite gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa e farli interagire con altri prodotti della casa.

Necessita di una presa Schuko e offre a sua volta una presa controllata di tipo Schuko.

Scoprite il prezzo più basso su Amazon

SONOF S26TPL

SONOFF è uno dei brand più amati dagli appassionati di smart home. Questa presa intelligente, con spina italiana e presa italiana, permette di far diventare intelligente qualsiasi elettrodomestico. Può essere integrata in ecosistema un IFTTT e controllata tramite Google Assistant e Amazon Alexa.

È possibile programmare timer, conti alla rovescia e pianificare l’accensione e lo spegnimento della presa attraverso la companion app.

Scoprite il prezzo più basso su Amazon

Teckin doppia da esterno

Dovete controllare l’alimentazione di prodotti da esterno o comunque a rischio pioggia/acqua? La presa Teckin, da 16A supporta fino a 4000W di potenza e offre due uscite Schuko. Si controlla tramite companion app ma come per tutti gli altri modelli analizzati è possibile attivarle o spegnerle anche con i comandi vocali, nello specifico con Google Assistant e Amazon Alexa. È certificata IP44 per resistere a pioggia e polvere ed è realizzata in materiale ignifugo per la massima sicurezza.

Scoprite il prezzo più basso su Amazon

Meross doppia da esterno

Anche Meross offre una doppia presa intelligente, con un coperchio per proteggere la presa quando non è in uso. È certificata IP44 per resistere a polvere, pioggia e schizzi, ovviamente non può essere lavata o immersa.

È controllabile vocalmente e può essere integrata nell’ecosistema IFTTT. Può essere programmata per accendersi ad alba e tramonto, risultando perfetta per sistemi di illuminazione esterna, irrigazione e simili.

Scoprite il prezzo più basso su Amazon

Meross doppia da interno

È targata Meross anche l’ultima soluzione della nostra guida, pensata per l’uso interno, con spina e prese Schuko. Tramite la companion app può essere programmata per l’accensione/spegnimento a orari prestabiliti, anche in base all’orario di alba e tramonto.

È inoltre presente un pulsante fisico per controllare manualmente la presa in caso di necessità. Supporta fino a 10A di corrente.

Scoprite il prezzo più basso su Amazon

Questa era dunque la nostra guida alle migliori prese intelligenti disponibili sul mercato, aggiornata al mese di maggio 2021. Tornate a controllarla perché la aggiorneremo regolarmente, introducendo i nuovi modelli che saranno lanciati sul mercato e togliendo quelli che saranno sostituiti o non più commercializzati dai relativi produttori.