Da poche ore ha avuto il via l’Amazon Prime Day 2023, una due giorni di sconti con cui il colosso dell’e-commerce permette agli utenti Prime di risparmiare nell’acquisto di gran parte del catalogo prodotti.

Tra i prodotti in offerta, rientrano anche molti prodotti a marchio Apple e qua vogliamo segnalarvi quelli più interessanti. Prima di cominciare, vi segnaliamo i link ai due articoli sugli smartphone Android e sulla tecnologia in generale che abbiamo pubblicato sugli altri nostri due portali TuttoAndroid.net e TuttoTech.net.

Quante offerte su prodotti Apple per l’Amazon Prime Day

Anche molti prodotti del Colosso di Cupertino rientrano tra quelli che Amazon propone in offerta in occasione dell’Amazon Prime Day 2023, l’evento estivo più atteso da coloro che vogliono risparmiare qualcosa per acquistare un prodotto presente, magari da tempo, all’interno della propria lista dei desideri.

Visti i prezzi di listino, i prodotti a marchio Apple potrebbero fare gola a molti, specie considerando le offerte: di seguito riportiamo le proposte più interessanti, suddivise per categoria di prodotto ed elencate in ordine decrescente di prezzo.

iPhone e iPad in offerta

Partiamo dagli iPhone in offerta: con grande sorpresa, gli unici modelli in offerta sono i più recenti flagship del colosso di Cupertino, ovvero gli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max: il primo viene proposto, in varie colorazioni, nei tagli da 128 GB, 512 GB e 1 TB; il secondo, nel solo taglio da 512 GB.

Sul fronte iPad, invece, troviamo in offerta solo il modello “base” da 10,9 pollici annunciato lo scorso autunno.

Apple Watch in offerta

Arriviamo ora agli Apple Watch protagonisti delle offrte dell’Amazon Prime Day. Tra questi rientrano l’Apple Watch 8 e l’Apple Watch SE 2, i modelli meno costosi della gamma annunciata alla fine del 2022.

Computer Mac in offerta

Tralasciamo i dispositivi mobile per spostarci sul mondo dei computer Mac in offerta per l’Amazon Prime Day. Dominano la scena i MacBook Pro 14 e 16 del 2021, quelli con SoC Apple Silicon M1 nelle varianti Pro e Max. Lo stesso SoC, nella variante base, lo ritroviamo all’interno del Mac mini M1 del 2020, uno dei mini PC più venduti ancora oggi.

Altri prodotti Apple in offerta per l’Amazon Prime Day

Oltre a quelli facenti parte delle tre categorie consideriamo principali, tra le offerte dell’Amazon Prime Day legate al mondo Apple troviamo tanti altri prodotti come le cuffie, quali le AirPods di seconda generazione e di terza generazione, le AirPods Pro di seconda generazione e le Beats Solo3, e svariati accessori per iPad, come la Apple Pencil di prima e seconda generazione.

Altre informazioni sull’Amazon Prime Day 2023

Quelli a marchio Apple sono solo una minima parte dei prodotti che rientrano tra le offerte dell’Amazon Prime Day 2023: tutte le offerte continueranno fino alle 23:59 di domani, mercoledì 12 luglio 2023, e sono esclusive per gli abbonati ad Amazon Prime.

