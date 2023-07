Le novità Amazon Prime Video di luglio 2023 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questa volta non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante il mese (anche con la prova gratuita da sfruttare per il Prime Day).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a luglio 2023 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Cosa guardare su Amazon Prime Video a luglio 2023

Film in uscita su Amazon Prime Video

L’Estate più calda (original)

Apriamo le novità Amazon Prime Video di luglio 2023 con L’Estate più calda, nuovo film originale prodotto da Notorious Pictures e Amazon Studios. In un paese della Sicilia meridionale, amore e passione si intrecciano nel corso di un’estate più calda che mai: l’ultima di Lucia (Nicole Damiani) prima di partire per l’università e separarsi da Valentina (Alice Angelica), la sua migliore amica, ma anche l’ultima di Nicola (Gianmarco Saurino) prima di diventare prete. L’arrivo di quest’ultimo nella piccola parrocchia di Don Carlo (Nino Frassica), sotto il sole accecante di luglio, porterà euforia e scompiglio in paese. Nel cast anche Stefania Sandrelli (nel ruolo di Carmen, una parrocchiana devota e amante del gossip), Mehdi Meskar, Michela Giraud e Giuseppe Giofrè. Disponibile in streaming dal 6 luglio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di L’Estate più calda.

Muti

Proseguiamo con Muti (titolo originale The Ritual Killer), thriller d’azione con Morgan Freeman e Cole Hauser diretto da George Gallo, Francesco Cinquemani e Luca Giliberto. Narra la storia del detective Boyd, che dopo la morte della figlia non è stato in grado di processare il delicato lutto. Pochi giorni prima del pensionamento, l’uomo dedica anima e corpo nella spietata caccia a un serial killer, che ha commesso diversi omicidi secondo un crudele rituale tribale, il Muti. L’unica persona in grado di aiutare Boyd è il professor Mackles, un antropologo di origini africane, che in verità nasconde un recondito e oscuro segreto. Il film è stato girato tra Italia e Stati Uniti. Disponibile in streaming dall’11 luglio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Muti.

Il consiglio studentesco

Da vedere questo mese sulla piattaforma anche Il consiglio studentesco, commedia francese con Michael Youn (anche regista), Helena Noguerra e Lucien Jean-Baptiste. Bob, Romane, Max e Vinz sono quattro amici quarantenni che si sono conosciuti al consiglio studentesco della Facoltà di Economia e Commercio. Il gruppetto si ritrova, suo malgrado, invischiato con una nuova generazione di studenti durante un weekend “senza limiti” sulle Alpi. Disponibile in streaming dal 12 luglio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Il consiglio studentesco (v.o.).

Robots (original)

Da non perdere a luglio Robots, commedia sci-fi con Shailene Woodley e Jack Whitehall che spazia tra amore e intelligenza artificiale. Ambientato in un’America del prossimo futuro, il film segue un donnaiolo, Charles, e una cacciatrice di dote, Elaine, che ingannano le persone nelle relazioni attraverso sosia illegali di loro stessi. Quando inconsapevolmente utilizzano questa truffa l’uno contro l’altro, i loro sosia robot si innamorano e fuggono, costringendo Charles ed Elaine a collaborare per dare loro la caccia prima che le autorità scoprano il loro segreto. Disponibile in streaming dal 17 luglio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Robots.

John Wick 4

Una delle novità più attese da vedere questo mese è senza dubbio John Wick 4, l’ultimo capitolo (per ora) della saga con protagonista il celebre killer di professione interpretato da Keanu Reeves. John Wick continua la sua lotta per cercare di riacquistare la sua libertà, e l’unico modo in cui può farlo è sconfiggere la Gran Tavola. O meglio, colui che ne è stato messo a capo, ossia lo spietato marchese de Gramont (Bill Skarsgård), uno che mostra poco o nessun rispetto per anzianità, regole e tradizioni. John dovrà farsi strada fino a quest’ultimo affrontando decine e decine di avversari messi sulla sua strada, tra i quali, soprattutto, un vecchio amico costretto suo malgrado a trasformarsi in nemico, e una misteriosa nuova leva accompagnata da un cane. Seminando cadaveri lungo il cammino, John Wick viaggerà dal deserto del Sahara a Osaka, da New York a Berlino per cercare di arrivare a Parigi per il confronto finale con la sua nuova nemesi. Riuscirà a farcela nonostante l’evidente inferiorità numerica? Potete scoprirlo dal 20 luglio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di John Wick 4.

The Covenant

Da non perdere a luglio The Covenant, film di guerra targato Guy Ritchie che vede Jake Gyllenhaal come protagonista. Racconta le vicende del sergente dell’esercito americano John Kinley e dell’interprete afghano Ahmed. In seguito a un’imboscata, quest’ultimo fa di tutto per cercare di salvare la vita a Kinley. Quando l’uomo viene in seguito a sapere che ad Ahmed e alla sua famiglia non è stato concesso un passaggio sicuro per gli Stati Uniti come promesso, vuole ripagare il suo debito tornando nella zona di guerra per recuperarli e portarli in salvo prima che i talebani diano loro la caccia. La pellicola è basata sulla sceneggiatura scritta dallo stesso Guy Ritchie ed è disponibile in streaming dal 27 luglio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Covenant.

Romantiche

Le novità Prime Video di questo mese includono Romantiche, commedia con Piler Fogliati (anche regista), Barbara Bobulova, Levante e Diane Fleri. Racconta la storia di quattro giovani ragazze, che vivono a Roma e nei dintorni e che sono molto diverse tra loro. Eugenia Praticò è un’aspirante sceneggiatrice, che ha abbandonato Palermo per inseguire il suo sogno, seppur difficile da realizzare. Uvetta Budini è un’aristocratica che vive nel centro storico e riesce a entrare nel mondo del lavoro. Michela Trezza è in procinto di sposarsi e adora la vita di provincia che conduce a Guidonia. Tazia De Tiberis è di Roma nord, ha un carattere un po’ da bulla e le piace avere ogni cosa sotto il suo controllo, perfino i desideri del proprio fidanzato. Ognuna con le sue insicurezze, le sue paure e i suoi desideri e tutte con la stessa aspirazione: cercare un posto nel mondo. Disponibile in streaming dal 31 luglio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Romantiche.

Altri film da vedere su Amazon Prime Video a luglio 2023

Anon – 1° luglio 2023

– 1° luglio 2023 Colors – Colori di guerra – 1° luglio 2023

– 1° luglio 2023 Rapina a mano armata – 1° luglio 2023

– 1° luglio 2023 Il ritorno dei magnifici sette – 1° luglio 2023

– 1° luglio 2023 Il ritorno dei morti viventi – 1° luglio 2023

– 1° luglio 2023 Questo pazzo, pazzo, pazzo, pazzo mondo – 1° luglio 2023

– 1° luglio 2023 I magnifici sette – 1° luglio 2023

– 1° luglio 2023 Le pistole dei magnifici sette – 1° luglio 2023

– 1° luglio 2023 Ronin – 1° luglio 2023

– 1° luglio 2023 Mister mamma – 1° luglio 2023

– 1° luglio 2023 Strade violente – 1° luglio 2023

– 1° luglio 2023 Cinquanta sfumature di nero – 1° luglio 2023

– 1° luglio 2023 Macchine mortali – 1° luglio 2023

– 1° luglio 2023 La mummia (2017) – 1° luglio 2023

– 1° luglio 2023 Capitan Mutanda – 1° luglio 2023

– 1° luglio 2023 Baby boss – 1° luglio 2023

– 1° luglio 2023 Pitch Perfect 3 – 1° luglio 2023

– 1° luglio 2023 Atomica bionda – 1° luglio 2023

– 1° luglio 2023 Mamma Mia! Ci risiamo – 1° luglio 2023

– 1° luglio 2023 Pixels – 1° luglio 2023

– 1° luglio 2023 Bad Boys – 1° luglio 2023

– 1° luglio 2023 Man in the Dark – 2 luglio 2023

– 2 luglio 2023 Gintama: The Final – 14 luglio 2023

– 14 luglio 2023 Ocean’s 8 – 15 luglio 2023

– 15 luglio 2023 The Nun: La vocazione del male – 15 luglio 2023

– 15 luglio 2023 So tutto di te – 25 luglio 2023

– 25 luglio 2023 Bentornato presidente – 28 luglio 2023

– 28 luglio 2023 Io c’è – 29 luglio 2023

– 29 luglio 2023 Romantiche – 31 luglio 2023

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Corro da te – fino al 3 luglio 2023

Fast & Furious 9 – The Fast Saga – fino al 4 luglio 2023

La rosa velenosa – fino al 14 luglio 2023

Gunpowder Milkshake – fino al 27 luglio 2023

House of Gucci – fino al 31 luglio 2023

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

The Horror of Dolores Roach (original)

Passiamo alle novità Amazon Prime Video di luglio lato serie TV con The Horror of Dolores Roach, basata sull’omonima serie podcast di successo. Una leggenda urbana contemporanea ispirata a Sweeney Todd, che parla di amore, tradimento, droga, cannibalismo e sopravvivenza dei più forti. Dolores Roach (Justina Machado) viene rilasciata dopo un’ingiusta condanna a 16 anni di carcere e torna in una Washington Heights riqualificata. Qui ritrova un vecchio amico tossico, Luis (Alejandro Hernandez), che le permette di vivere e lavorare come massaggiatrice nel seminterrato del suo negozio di empanadas. Quando la promessa della sua ritrovata stabilità viene rapidamente minacciata, la donna è spinta al limite per sopravvivere. Disponibile in streaming dal 7 luglio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Horror of Dolores Roach.

A-Live! Perché sopravvivere ai figli è una cosa da ridere!

Cambiamo completamente genere con A-Live! Perché sopravvivere ai figli è una cosa da ridere!. Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli, ossia la The Pozzolis Family, tornano insieme sul palco con un nuovo spettacolo intitolato A-Live! che dimostra come sopravvivere alla vita con i figli possa essere una cosa da ridere. Lo show unisce musica, stand-up, consigli e canzoni, in un’esperienza divertente e liberatoria per tutti i genitori, ma anche per coloro che stanno pensando di diventarlo. Disponibile in streaming dal 7 luglio 2023.

L’estate nei tuoi occhi – stagione 2 (original)

Da vedere questo mese c’è la seconda stagione di L’estate nei tuoi occhi, serie TV originale con al timone le showrunner Han e Sarah Kucserka. Un tempo Belly era solita contare i giorni che la separavano dal ritorno a Cousins ​​Beach, ma con Conrad e Jeremiah che continuano a litigare per il suo amore e il ritorno del cancro di Susannah, non è sicura che l’estate sarà più la stessa. Quando un visitatore inaspettato minaccia il futuro dell’amata casa di Susannah, Belly dovrà riunire la banda e decidere una volta per tutte dove andrà il suo cuore. La serie è co-prodotta da Amazon Studios e wiip. Disponibile in streaming dal 14 luglio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di L’estate nei tuoi occhi.

Takeshi’s Castle Japan (original)

Da non perdere la nuova edizione di Takeshi’s Castle, girata nel Midoriyama Studio vicino a Tokyo, la stessa location del programma originale, su un sito di circa 20.000 metri quadrati. In Takeshi’s Castle Japan, oltre 300 partecipanti selezionati tra più di 1000 candidati devono superare numerose e complicate prove per cercare di accaparrarsi il premio finale. Una nuova versione del popolare show con nuovi giochi. Disponibile in streaming dal 25 luglio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Takeshi’s Castle Japan (in arrivo).

Good Omens – stagione 2 (original)

Finalmente è in arrivo l’attesissima seconda stagione di Good Omens, a distanza di circa quattro anni dalla prima. I nuovi episodi esplorano storie inedite che ampliano il materiale originale alla base della serie per raccontare la sorprendente amicizia tra Azraphel (Michael Sheen), un angelo pignolo e commerciante di libri rari, e il demone dalla vita frenetica, Crowley (David Tennant). Avendo vissuto sulla Terra sin dall’inizio dei tempi e una volta sventata l’apocalisse, Azraphel e Crowley tornano a condurre una vita tranquilla tra i mortali nel quartiere di Soho a Londra, finché un inaspettato messaggero presenta loro un mistero sorprendente. Riprendono il loro ruolo anche Jon Hamm come Arcangelo Gabriele, Doon Mackichan nei panni dell’Arcangelo Michele e Gloria Obianyo nel ruolo dell’Arcangelo Uriele, ma nel cast troviamo pure Miranda Richardson nei panni del demone Shax, Maggie Service come Maggie e Nina Sosanya nel ruolo di Nina, oltre a nuovi volti: Liz Carr nel ruolo dell’Angelo Saraqael, Quelin Sepulveda come Angelo Muriel e Shelley Conn nel ruolo del demone Beelzebub. Disponibile in streaming dal 28 luglio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Good Omens.

Altre serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Ben 10 ( stagione 2 ) – 1° luglio 2023

( ) – 1° luglio 2023 Teen Titans Go! ( stagione 2 ) – 1° luglio 2023

( ) – 1° luglio 2023 Batman: The Brave and the Bold ( stagione 2 ) – 1° luglio 2023

( ) – 1° luglio 2023 Nip/Tuck ( stagioni 1-6 ) – 1° luglio 2023

( ) – 1° luglio 2023 Chicago P.D. ( stagione 8 ) – 14 luglio 2023

( ) – 14 luglio 2023 Gintama ( stagione 7 ) – 14 luglio 2023

( ) – 14 luglio 2023 Masha e Orso (stagione 3) – 18 luglio 2023

Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni. Tra le serie segnaliamo A.P. Bio (stagioni 1 e 2) e Arrow (stagioni 1-8), in scadenza il 31 luglio 2023.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a luglio 2023 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di luglio per gli altri servizi di streaming potete cliccare qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

