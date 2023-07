Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di luglio 2023 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a luglio 2023 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix a luglio 2023

Film in uscita su Netflix

Il profumo dell’oro (original)

Apriamo le novità Netflix di luglio 2023 con Il profumo dell’oro, commedia francese di Jeremie Rozan. A Chartres, la famiglia Breuil gestisce un importante azienda di profumi e governa la città di padre in figlio. A grande “distanza” da questo mondo di lusso, ma sempre a Chartres, l’operaio Daniel Sauveur non sopporta più questa insolente ricchezza della famiglia. Dopo che il progetto che aveva messo in piedi con il suo amico d’infanzia viene mandato all’aria, determinato a pareggiare i conti e a trarre profitto dal suo lavoro ingrato, progetta di trafficare in profumi di lusso sotto il naso del suo capo. Disponibile in streaming dal 6 luglio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Il profumo dell’oro.

The Out-Laws – Suoceri fuorilegge (original)

Da vedere questo mese The Out-Laws – Suoceri fuorilegge, film con Adam Devine, Pierce Brosnan, Nina Dobrev ed Ellen Barking. Owen Browning è un onesto direttore di banca che sta per sposare Parker, l’amore della sua vita. Al matrimonio saranno presenti anche i genitori della ragazza, Billy e Lilly, che l’uomo non ha ancora conosciuto. Proprio in quei giorni precedenti al matrimonio la banca dove lavora viene rapinata dai famigerati Banditi Fantasma con tanto di presa di ostaggi. Una serie di bizzarre coincidenze induce Owen a credere che i futuri suoceri, appena arrivati in città, possano essere coinvolti. Sarà davvero così? Potete scoprirlo dal 7 luglio 2023. Il film è prodotto dalla Happy Madison Productions di Adam Sandler. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Out-Laws – Suoceri fuorilegge.

Bird Box: Barcellona (original)

Dai produttori di Bird Box, pellicola del 2018 con Sandra Bullock adattamento dell’omonimo romanzo ambientato in un futuro post-apocalittico, arriva su Netflix Bird Box: Barcellona. Il film ci porta in una realtà distopica dove una forza soprannaturale e misteriosa induce la popolazione a togliersi la vita dopo il contatto visivo. La popolazione mondiale è decimata, e l’isteria generale porta la gente a voler scappare da un nemico invisibile, provocando il caos. In una Barcellona ormai semi deserta, Sebastian e sua figlia Anna cercano un modo per sopravvivere. I superstiti si bendano gli occhi nella speranza di non morire. Mentre prova a creare difficili alleanze tra i pochi che fino ad ora si sono salvati, Sebastian si dirige verso un rifugio, minacciato da creature pericolose e spietate. Disponibile in streaming dal 14 luglio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Bird Box: Barcellona.

Hanno clonato Tyrone (original)

Da non perdere su Netflix a luglio 2023 anche Hanno clonato Tyrone, film originale diretto da Juel Taylor con John Boyega, Jamie Foxx e Teyonah Parris. Un giallo pulp ambientato negli anni ’70 nel quale una serie di eventi inquietanti mette un improbabile trio sulle tracce di un terribile complotto governativo avvolto nel mistero che coinvolge il quartiere. Per scoprire di cosa si tratta basta aspettare fino al 21 luglio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Hanno clonato Tyrone.

Paradise (original)

Tra le novità Netflix di questo mese c’è Paradise, thriller originale di fantascienza ambientato in un futuro non troppo lontano, nel quale un metodo per trasferire anni di vita da una persona all’altra ha cambiato il mondo per sempre, trasformando la startup biotecnologica AEON in un’azienda farmaceutica multimiliardaria. Elena e Max hanno una vita quasi perfetta. Ma quando la coppia si trova di fronte a inaspettate richieste di risarcimento assicurativo che non può pagare, tutto cambia in un istante: per saldare i debiti, Elena (Marlene Tanzcik) deve “pagare” 40 anni della sua vita. Derubati di un futuro insieme, i due devono fare i conti con quello che resta della loro esistenza. Max (Kostja Ullmann), che lavora per AEON, fa di tutto per recuperare gli anni perduti di Elena. Ma nulla sarà più come prima. Disponibile in streaming dal 27 luglio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Paradise.

Altri film da vedere su Netflix a luglio 2023

Radioactive – 1° luglio 2023

– 1° luglio 2023 Unknown: La piramide perduta (documentario, original) – 3 luglio 2023

(documentario, original) – 3 luglio 2023 Tom Segura: Sledgehammer (speciale stand-up comedy, original) – 4 luglio 2023

(speciale stand-up comedy, original) – 4 luglio 2023 Corro da te – 4 luglio 2023

– 4 luglio 2023 WHAM! (documentario, original) – 5 luglio 2023

(documentario, original) – 5 luglio 2023 Unknown: Soldati robot (documentario, original) – 10 luglio 2023

(documentario, original) – 10 luglio 2023 Unknown: La grotta della scoperta (documentario, original) – 17 luglio 2023

(documentario, original) – 17 luglio 2023 Scream – 21 luglio 2023

– 21 luglio 2023 Unknown: La macchina del tempo cosmica (documentario, original) – 24 luglio 2023

(documentario, original) – 24 luglio 2023 La Dama del Silencio (documentario, original) – 27 luglio 2023

(documentario, original) – 27 luglio 2023 Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir: Il film (original) – 28 luglio 2023

Serie TV da vedere su Netflix

Il principe (docuserie, original)

Partiamo con le novità Netflix di luglio 2023 lato serie con Il principe, docuserie originale in tre episodi. Un principe in esilio, una top model, uno sparo nel buio che cambierà la vita di tantissime persone, generazione dopo generazione. Partendo dagli eventi della tragica notte del 18 agosto 1978 all’isola di Cavallo, ripercorre la storia di Vittorio Emanuele di Savoia, ultimo erede al trono d’Italia. Per quanto la vicenda giudiziaria dell’omicidio del giovane Dirk Hamer sia centrale nella vita del principe e di conseguenza nella docuserie, puntata dopo puntata emerge di lui un racconto più intimo: il tormentato rapporto coi genitori, la storia d’amore con Marina Doria, gli anni di lavoro in Iran, gli scandali e non solo. Disponibile in streaming dal 4 luglio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Il principe.

Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer – stagione 2, parte 1 (original)

Torna sulla piattaforma con la seconda stagione la serie Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer, tratta da Il quinto testimone, quarto libro della serie Avvocato di difesa del celebre scrittore Michael Connelly. Racconta la storia dell’idealista e anticonformista Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo), che dirige uno studio legale dal sedile posteriore della sua Lincoln, seguendo casi grandi e piccoli nella vasta città di Los Angeles. Nel cast anche Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole e Angus Sampson. Lo stesso Connelly si occupa della produzione esecutiva e della sceneggiatura della serie. La prima parte della seconda stagione è disponibile in streaming dal 6 luglio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer.

Quarterback (docuserie original)

Proseguiamo con Quarterback, docuserie prodotta da NFL Films, Omaha Productions e 2PM Productions. Si tratta della prima serie Netflix in collaborazione con la NFL, e offre una prospettiva unica sulle stagioni sportive viste attraverso gli occhi dei quarteback della lega. Per la prima volta in assoluto la lega del football americano ha consentito ai quarterback di essere muniti di microfono per ogni partita della stagione. La serie offre accesso esclusivo e inedito a Patrick Mahomes, Kirk Cousins e Marcus Mariota per l’intera durata della stagione 2022 seguendoli dentro e fuori dal campo, dai raggruppamenti della squadra durante le partite a momenti più intimi con le rispettive famiglie. Gli episodi includono sequenze dietro le quinte delle fasi più importanti della stagione, tra cui il record della NFL di Mahomes per il numero di passaggi offensivi prima di conquistare il titolo di MVP della lega e del Super Bowl, il più grande riscatto nella storia della NFL da parte di Cousins che ha portato i Minnesota Vikings alla vittoria del titolo per la NFC North e la nomina di Mariota a quarterback degli Atlanta Falcons. Da non perdere per gli appassionati di football americano. Disponibile in streaming dal 12 luglio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Quarterback.

The Witcher – stagione 3, volume 2 (original)

Da vedere su Netflix a luglio 2023 la seconda parte della terza stagione di The Witcher, popolare serie TV fantasy che racconta le vicende di Geralt di Rivia, uno strigo protagonista dell’omonima saga ambientata nell’universo creato dallo scrittore Andrzej Sapkowski. Durante la terza stagione, mentre monarchi, maghi e bestie del Continente fanno a gara per catturare Ciri di Cintra, Geralt cerca di nasconderla, determinato a proteggere la famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Incaricata di insegnare la magia a Ciri, Yennefer li conduce verso la fortezza di Aretuza, un luogo protetto in cui sperano di scoprire di più sui poteri inutilizzati della ragazza. Invece si rendono conto di essere giunti in un campo di battaglia, devastato dalla corruzione politica, dalla magia nera e dai tradimenti. Insieme dovranno difendersi e tentare il tutto per tutto o rischiare di perdersi di vista per sempre. La stagione è divisa in due parte: la seconda, composta da tre episodi, è disponibile in streaming dal 27 luglio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di The Witcher.

Altre serie TV da vedere su Netflix

Di nuovo 15 anni ( stagione 2 , original) – 5 luglio 2023

( , original) – 5 luglio 2023 Hack My Home: molto più che ristrutturazioni (reality show original) – 7 luglio 2023

(reality show original) – 7 luglio 2023 Dai 19 ai 20 (reality show, original) – 11 luglio 2023

(reality show, original) – 11 luglio 2023 Sugar Rush: Pasticcieri contro il tempo (reality show, original) – 12 luglio 2023

(reality show, original) – 12 luglio 2023 Michelle Buteau: Survival of the thickest (original) – 13 luglio 2023

(original) – 13 luglio 2023 Il colore delle magnolie ( stagione 3 , original) – 20 luglio 2023

( , original) – 20 luglio 2023 Mare fuori ( stagione 3 ) – 26 luglio 2023

( ) – 26 luglio 2023 Il racconto perfetto (original) – 28 luglio 2023

(original) – 28 luglio 2023 D.P. ( stagione 2 , original) – 28 luglio 2023

( , original) – 28 luglio 2023 Capitano Fall (original) – 28 luglio 2023

(original) – 28 luglio 2023 Bastard!! – L’oscuro dio distruttore (stagione 2, original) – 31 luglio 2023

Queste dunque le migliori novità su Netflix a luglio 2023 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci.

