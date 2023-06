Cosa vedere tra le novità Disney+ di luglio 2023 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di tre anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche questo mese estivo accoglierà tante novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali e le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a luglio 2023, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film. Abbonatevi qui per non perdervi niente.

Cosa guardare su Disney+ a luglio 2023

Film in uscita su Disney Plus

Yuzuru Hanyu Ice Story 2023 “Gift” at Tokyo Dome

Apriamo le novità Disney+ di luglio 2023 con Yuzuru Hanyu Ice Story 2023 “Gift” at Tokyo Dome, film prodotto dal pattinatore professionista Yuzuru Hanyu e diretto da MIKIKO, noto per l’uso delle più moderne tecnologie di produzione scenica. Il primo spettacolo sul ghiaccio in assoluto al Tokyo Dome (stadio polifunzionale situato nella capitale), “GIFT”, è una storia che narra la vita e il futuro di Yuzuru sul ghiaccio. Disponibile in streaming dal 14 luglio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Yuzuru Hanyu Ice Story 2023 “Gift” at Tokyo Dome (v.o.).

Serie TV da vedere su Disney+

Full Monty – La serie (original)

Proseguiamo con le novità da vedere su Disney+ a luglio 2023 con Full Monty – La serie, serie TV originale ambientata 25 anni dopo gli eventi del film di successo del 1997. Segue lo stesso gruppo di fratelli mentre vivono la loro vita nella città post-industriale di Sheffield e si destreggiano nei sempre più fatiscenti settori della sanità, dell’istruzione e dell’impiego. La serie comedy-drama racconterà cos’è successo ai membri del gruppo dopo che si sono rimessi la divisa, esplorando i loro momenti più brillanti, più folli e più disperati. Inoltre, metterà in luce come il mondo esilarante di questi eroi della classe operaia, che risiedono ancora a Sheffield, sia cambiato nel corso dei decenni. La serie in otto episodi vede il cast principale originario riprendere i ruoli amati dai fan: non mancano infatti Robert Carlyle come Gaz, Mark Addy come Dave, Leslie Sharp come Jean, Hugo Speer come Guy, Paul Barber come Horse, Steve Huison come Lomper, Wim Snape come Nathan e Tom Wilkinson come Gerald. Disponibile in streaming dal 5 luglio 2023 con tutti gli episodi. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Full Monty – La serie.

Kizazi Moto: Generazione di fuoco (original)

Da non perdere questo mese per gli appassionati del genere c’è Kizazi Moto: Generazione di fuoco, antologia sci-fi animata ricca di azione che presenta 10 visioni futuristiche dell’Africa, ispirate a diverse storie e culture del continente. Il regista premio Oscar Peter Ramsey è il produttore esecutivo di questi 10 cortometraggi realizzati da una nuova generazione di creatori di animazione che attingono a prospettive unicamente africane per immaginare nuovi e audaci visioni su tecnologia avanzata, alieni, spiriti e mostri. L’Africa come non l’avete mai vista prima. I 10 cortometraggi sono i seguenti: “Polvere di stelle” (Egitto), “Mkhuzi: il pilota spirito” (Sudafrica), “Hatima” (Sudafrica), “Enkai” (Kenya), “Mọrèmí” (Nigeria), “Surf Sangoma” (Sudafrica), “Mukudzei” (Zimbabwe), “I problemi del primo totem” (Sudafrica), “Chwezi Highlands” (Uganda) e “Tu mi dai il cuore” (Sudafrica). La nuova serie è disponibile in streaming dal 5 luglio 2023 con tutti gli episodi. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Kizazi Moto: Generazione di fuoco.

BLEACH: Thousand-Year Blood War – stagioni 1 e 2 (original)

Restiamo sull’animazione con l’anime BLEACH: Thousand-Year Blood War, che debutta su Disney+ con la prima e la seconda stagione. La serie segue Ichigo Kurosaki, che ha acquisito i poteri di un Mietitore di Anime grazie a un incontro fortuito. In quanto mietitore di anime sostitutivo, Ichigo resta coinvolto nel tumulto della Soul Society, un luogo in cui si riuniscono le anime defunte. Con l’aiuto dei suoi amici, supera ogni sfida e diventa ancora più forte. Quando nuovi Mietitori di Anime e un nuovo nemico appaiono nella sua città natale, Karakura, Ichigo torna sul campo di battaglia con la sua Zanpakuto per aiutare i bisognosi. Nel frattempo, la Soul Society assiste a un’improvvisa impennata nel numero di Hollow distrutti nel mondo dei vivi, ricevendo anche altre segnalazioni di scomparsa di residenti nel Distretto di Rukon. Infine, il Seireitei, patria dei Mietitori di Anime, viene attaccato da un gruppo che si fa chiamare Wandenreich. Guidati da Yhwach, il padre di tutti i Quincy, i Wandenreich dichiarano guerra ai Mietitori di Anime. La storia e la verità tenute nascoste dai Mietitori di Anime per mille lunghi anni vengono finalmente portate alla luce. Tutto deve giungere a una conclusione: prende il via la battaglia finale di Ichigo Kurosaki. La prima stagione è disponibile in streaming dal 5 luglio 2023, la seconda stagione dall’8 luglio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda parte di BLEACH: Thousand-Year Blood War.

The Company You Keep

Da vedere questo mese anche The Company You Keep, serie TV ideata da Julia Cohen e basata su un format della tv sud-coreana. La serie racconta cosa accade quando il truffatore Charlie Nicoletti (interpretato da Milo Ventimiglia) incontra l’agente della CIA sotto copertura Emma Hill (Catherine Haena Kim). I due trascorrono una notte di passione, ma non sanno nulla l’uno dell’altra: sono professionalmente in rotta di collisione, ma non ne sono ancora consapevoli. Mentre lui cerca un modo per tirarsi fuori per sempre dagli “affari di famiglia”, lei è sulle tracce del criminale vendicativo che sta tenendo in pugno la famiglia di Charlie sfruttando i debiti che ha accumulato. Laddove i mondi di Charlie ed Emma iniziano a scontrarsi, le circostanze costringono entrambi a fare i conti con le bugie che hanno detto in modo da poter salvare sé stessi e le loro famiglie da conseguenze disastrose. Disponibile in streaming dal 12 luglio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Company You Keep.



Futurama – stagione 11

Una delle novità Disney+ più attese di questo luglio 2023 è senza dubbio la nuova stagione di Futurama, popolarissima serie animata creata da Matt Groening giunta all’undicesima parte (anche se la divisione in stagioni è piuttosto confusionaria vista la diversa numerazione utilizzata dai distributori). Per chi non la conoscesse, la serie segue Phillip J. Fry (Billy West nella versione originale), un ragazzo che consegna pizze a New York, che si congela accidentalmente nel 1999 e viene scongelato nell’anno 3000. In questa “nuova” New York, fa amicizia con il robot Bender (John DiMaggio) e si innamora della ciclope Leela (Katey Sagal). Il trio trova lavoro presso la ditta di spedizioni Planet Express, fondata dal discendente di Fry, il professor Hubert Farnsworth. Insieme al contabile Hermes Conrad, all’assistente Amy Wong e all’aragosta aliena Dottor John Zoidberg, intraprendono emozionanti avventure che li portano in ogni angolo dell’universo. I nuovi episodi arrivano a distanza di ben dieci anni: dopo questa “breve” pausa, Futurama è uscito dalla capsula criogenica, con il cast originale al completo e lo spirito satirico intatto. I dieci nuovi episodi dell’undicesima stagione sono adatti a tutti: i nuovi spettatori, infatti, potranno iniziare la serie da qui, mentre i fan di lunga data avranno le risposte che aspettavano da un decennio, tra cui gli sviluppi dell’epica storia d’amore tra Fry e Leela, il misterioso contenuto della lettiera di Nibbler, la storia segreta del malvagio Babbo Natale Robot e la sorte dei girini di Kif e Amy. Nel frattempo, c’è una nuova pandemia in città, mentre la troupe esplora il futuro dei vaccini, dei bitcoin, della cancel culture e della TV in streaming. Disponibile dal 24 luglio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale dell’undicesima stagione di Futurama.

How I Met Your Father – stagione 2, parte 2 (original)

Chiudiamo le principali serie da guardare questo mese sulla piattaforma con l’attesa seconda parte della seconda stagione di How I Met Your Father, spin-off della popolare sit-com How I Met Your Mother. La storia viene raccontata in modo simile alla serie “madre”: in un futuro prossimo, Sophie sta raccontando a suo figlio la storia di come ha incontrato suo padre. Una storia che riporta lo spettatore ai giorni nostri, dove Sophie e il suo affiatato gruppo di amici stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell’era delle app di incontri e delle possibilità senza limiti. La seconda stagione si era interrotta dopo dieci episodi, e con la seconda parte sono in arrivo gli altri dieci. Disponibile in streaming dal 26 luglio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di How I Met Your Father.

Altre serie TV da vedere su Disney+

Segreti di una tata – 5 luglio 2023

– 5 luglio 2023 Drag me to dinner – 26 luglio 2023

Disney+ ha inoltre anticipato qualcosina sulle principali novità in arrivo nei prossimi mesi del 2023. Tra i contenuti con date già fissate, vale la pena segnalare la terza stagione di Only Murders in the Building (dall’8 agosto 2023), l’attesissima Star Wars: Ahsoka (dal 23 agosto 2023) e la seconda stagione di Loki (dal 6 ottobre 2023). Entro la fine dell’anno arriveranno poi la seconda stagione di Welcome to Wrexham, Brawn: The Impossibile F1 Story (titolo provvisorio), Culprits, Animals Up Close with Bertie Gregory e la quarta stagione di High School Musical: The Musical – La serie.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a luglio 2023 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?

