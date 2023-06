Le novità Infinity+ di luglio 2023 da vedere tra film, serie TV e originals sono in arrivo. Il popolare servizio di streaming di Mediaset, che include anche i contenuti Mediaset Premium e che si è rinnovato durante la primavera 2021 con la nascita di Mediaset Infinity, è tra i più longevi sul mercato italiano dell’intrattenimento e accoglie anche questo mese diversi nuovi contenuti: curiosi di scoprire insieme cosa guardare su Infinity+ nei prossimi giorni?

Se state cercando consigli su cosa vedere su Infinity+ a luglio 2023 siete quindi capitati nel posto giusto: stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito, come sempre dai film.

Cosa guardare su Infinity+ a luglio 2023

Film in uscita su Infinity+

Barry Seal – Una storia americana

Un mese a tutto Tom Cruise sulla piattaforma: tra le novità Infinity+ di luglio 2023 c’è Barry Seal – Una storia americana, film diretto da Doug Liman che racconta la storia di Barry Seal, un abile e rispettato pilota che conduce una vita tranquilla con la moglie Lucy in una cittadina della Louisiana. Dotato di straordinaria spavalderia, gusto per la bella vita e naso per gli affari, l’uomo finisce per diventare uno degli imprenditori più ricchi degli anni Ottanta: contattato dall’agente della CIA Monty Shafer, Barry inizia infatti a lavorare per il governo, diventando il protagonista di una delle più importanti operazioni sotto copertura della storia degli Stati Uniti. Corriere della droga, informatore della polizia, traditore e patriota, Barry si rivela una figura chiave di uno dei maggiori scandali della storia moderna. Pochi infatti si sarebbero potuti accorgere che un traffico di contrabbando lo avrebbe portato a costruire un esercito e a finanziare una guerra. Quando viene catturato da una divisione ombra del governo mentre trasporta armi e chili di cocaina, riesce comunque a fare una fortuna. Passando dallo scambiare armi per ostaggi fino a formare boss del narcotraffico, Barry diviene un improbabile eroe che si batte contro il sistema. Il film è disponibile in streaming dal 3 luglio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Barry Seal – Una storia americana.

Mission: Impossible Collection

In arrivo questo mese cinque film della serie Mission: Impossible, che vede protagonista Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt, agente di una task force della CIA denominata Impossible Mission Force (IMF). Si va dal primo capitolo, Mission: Impossible (1996) e si arriva a Mission: Impossible – Rogue Nation (2015), passando per Mission: Impossible 2 (2000), Mission: Impossible 3 (2006) e Mission: Impossible – Protocollo Fantasma. Vi ricordiamo che il sesto film, Mission: Impossible – Fallout, è già disponibile all’interno del catalogo. I cast dei sei film sono ricchissimi: giusto per citarne una parte si parla di Jon Voight, Jean Reno, Ving Rhames, Thandiwe Newton, Michelle Monaghan, Philip Seymour Hoffman, Simon Pegg, Jeremy Renner, Lea Seydoux, Rebecca Ferguson, Sean Harris, Henry Cavill e Vanessa Kirby. Nel mese di luglio è in arrivo nei cinema il nuovo capitolo Mission: Impossible – Dead Reckoning (Parte uno). I film arrivano nel catalogo Infinity+ in giorni consecutivi, dal 6 al 10 luglio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Mission: Impossible – Protocollo Fantasma.

La casa – Il risveglio del male (Premiere)

Proseguiamo con le novità da vedere su Infinity+ a luglio 2023 con La casa – Il risveglio del male, nuovo capitolo della popolare saga horror (il quinto in ordine cronologico) iniziata nel 1981 con La casa di Sam Raimi. Diretto da Lee Cronin, racconta la storia di due sorelle che sono state separate a lungo. Il loro ricongiungimento viene interrotto dalla scoperta di un misterioso manufatto, che risveglia alcuni terribili demoni: queste entità porteranno le due sorelle (interpretate da Alyssa Sutherland e Lily Sullivan) a una lotta per la sopravvivenza, mentre la riunione di famiglia si trasforma in un vero incubo ad occhi aperti. Una curiosità per gli amanti dell’horror: durante le riprese sono stati utilizzati ben 6500 litri di sangue finto. Il film è disponibile in streaming dal 7 al 13 luglio 2023 con l’iniziativa Premiere. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La casa – Il risveglio del male.

Penguin Bloom

Da guardare questo mese anche Penguin Bloom, film diretto da Glendyn Ivin e tratto dall’omonimo romanzo che racconta l’incredibile storia vera di Samantha Bloom (interpretata da Naomi Watts). La donna vive in Australia insieme al marito Cameron (Andrew Lincoln) e ai suoi tre figli. Nel 2013, durante una vacanza in Thailandia, Samantha si appoggia a un corrimano marcio e cade dal balcone dell’hotel, ferendosi gravemente e rimanendo paralizzata dal petto in giù. Da amante dei viaggi e del surf, la donna è costretta su una sedia a rotelle e non si riconosce più: arriva a dubitare del suo ruolo all’interno della famiglia e del mondo, cadendo in una grave depressione per mesi. Un anno dopo, i figli portano a casa un pulcino di gazza ferito, a cui danno il nome “Pinguino”, visti i suoi colori: Samantha inizia a prendersi cura del nuovo arrivato, creando un legame forte e riuscendo a ritrovare un nuovo scopo che la porterà a una sorprendente rinascita. Disponibile in streaming dal 15 luglio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Penguin Bloom.

Shazam! Furia degli dei (Premiere)

Una delle novità più attese di questo mese su Infinity+ è Shazam! Furia degli dei, sequel del fortunato film uscito nel 2019 con Zachary Levi. Segue l’adolescente Billy Baston (Asher Angel), capace di trasformarsi nel divertente supereroe Shazam, alle prese con una nuova avventura. Questa volta il giovane non è solo: con lui ci sono i suoi fratelli adottivi, tutti capaci di trasformarsi in supereroi grazie alla parola magica. Il team viene infatti formato da Shazam, Super Hero Freddy (Adam Brody), Super Hero Eugene (Ross Butler), Super Hero Darla (Meagan Good), Super Hero Pedro (D.J. Cotrona) e Super Hero Mary (Grace Caroline Currey). Tutti devono ancora imparare come destreggiarsi tra la vita da adolescenti e i loro alter ego di supereroi, ma non avranno molto tempo per capire come gestire le loro vite parallele: si ritroveranno ad affrontare le Figlie di Atlante, Hespera, Kalypso e Anthea (Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler), un trio di antiche divinità arrivate sulla Terra in cerca di vendetta e alla ricerca di quella magia che diverso tempo fa è stata loro rubata e che permette ai ragazzi di trasformarsi in supereroi. Sarà compito di Billy e dei suoi fratelli adottivi combatterle per salvare non solo la loro vita, ma anche tutto il mondo. Riusciranno a mettere in salvo il pianeta? Potete scoprirlo dal 21 al 27 luglio 2023 grazie all’iniziativa Premiere. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Shazam! Furia degli dei.

Altri film da vedere su Infinity+ a luglio 2023

Eyes wide shut – 1° luglio 2023

– 1° luglio 2023 The Prestige – 1° luglio 2023

– 1° luglio 2023 Inception – 1° luglio 2023

– 1° luglio 2023 Interstellar – 1° luglio 2023

– 1° luglio 2023 300: l’alba di un impero – 1° luglio 2023

– 1° luglio 2023 Come ti rovino le vacanze – 1° luglio 2023

– 1° luglio 2023 The Accountant – 1° luglio 2023

– 1° luglio 2023 Geostorm – 1° luglio 2023

– 1° luglio 2023 Rampage: furia animale – 1° luglio 2023

– 1° luglio 2023 Shark – Il primo squalo – 1° luglio 2023

– 1° luglio 2023 L’uomo dei ghiacci – The Ice Road – 1° luglio 2023

– 1° luglio 2023 Miracolo nella 34 strada – 1° luglio 2023

– 1° luglio 2023 Tutto può cambiare – 1° luglio 2023

– 1° luglio 2023 Tonya – 2 luglio 2023

– 2 luglio 2023 Il patto dei lupi – 2 luglio 2023

– 2 luglio 2023 1997: Fuga da New York – 3 luglio 2023

– 3 luglio 2023 Assassinio allo specchio – 4 luglio 2023

– 4 luglio 2023 Borg McEnroe – 5 luglio 2023

– 5 luglio 2023 L’isola dell’ingiustizia – Alcatraz – 5 luglio 2023

– 5 luglio 2023 Nanny McPhee – Tata Matilda – 6 luglio 2023

– 6 luglio 2023 Tutti i soldi del mondo – 10 luglio 2023

– 10 luglio 2023 A-X-L: Un’amicizia extraordinaria – 11 luglio 2023

– 11 luglio 2023 Transformers 4 – L’era dell’estinzione – 12 luglio 2023

– 12 luglio 2023 Mummie – A spasso nel tempo – dal 14 al 20 luglio 2023 (Premiere)

– dal 14 al 20 luglio 2023 (Premiere) Madagascar 3: Ricercati in Europa – 16 luglio 2023

– 16 luglio 2023 White Elephant – Codice Criminale – 19 luglio 2023

– 19 luglio 2023 World War Z – 22 luglio 2023

– 22 luglio 2023 Lucy – 22 luglio 2023

– 22 luglio 2023 Frantz – 28 luglio 2023

– 28 luglio 2023 Bentornato Presidente – 28 luglio 2023

– 28 luglio 2023 Magic Mike – The last dance – dal 28 luglio al 3 agosto 2023 (Premiere)

– dal 28 luglio al 3 agosto 2023 (Premiere) Io c’è – 29 luglio 2023

Serie TV da vedere su Infinity+

All American – stagione 5

Dopo l’aggiunta della quarta stagione completa al catalogo, questo mese è da non perdere la quinta stagione di All American, serie TV drammatica ispirata alla vita del giocatore di football professionistico Spencer Paysinger. La serie confronta due famiglie molto diverse, una del Sud di Los Angeles e l’altra di Beverly Hills, e racconta la storia di un giocatore di football liceale, che dalla disagiata e violenta scuola di Crenshaw viene reclutato per giocare alla Beverly Hills High. Qui deve capire come convivere e socializzare con ragazzi cresciuti nella ricchezza, senza perdere di vista la sua identità e le sue origini, e incanalando la sua rabbia nel gioco invece che nella vita di tutti i giorni. I nuovi episodi si concentrano su Spencer e i suoi amici, che stanno diventando adulti e devono affrontare le sfide della vita vera. La nuova stagione prende il via in streaming dal 7 luglio 2023 con un episodio a settimana. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quinta stagione di All American.

Bob Hearts Abishola – stagione 4

Chiudiamo le principali novità Infinity+ di luglio 2023 da vedere con la quarta stagione di Bob Hearts Abishola, sit-com di successo targata Chuck Lorre. La serie vede protagonista un imprenditore statunitense, Robert “Bob” Wheeler, che si innamora dell’infermiera che vede quando si risveglia dall’anestesia dopo un’operazione al cuore. La donna, Abishola, è un’immigrata nigeriana che vive col figlio Dele a casa degli zii ed è sola dopo che il marito è tornato in Africa. Continuano le vicende della coppia con una nuova stagione composta da 22 episodi. La serie CBS è già stata rinnovata per una quinta stagione. La quarta è disponibile a partire dal 14 luglio 2023 con due episodi a settimana. Qui potete vedere il trailer ufficiale di lancio Bob Hearts Abishola.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Infinity+ a luglio 2023 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di luglio da non perdere su altri servizi di streaming potete seguire il link qui sotto e continuare a seguirci: nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

