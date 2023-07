L’Amazon Prime Day 2023 è ormai alle porte, visto che manca una sola settimana alla due giorni di sconti del colosso dell’e-commerce (e qua vi spieghiamo perché conviene aspettarlo per eventuali acquisti).

In attesa dell’evento, uno dei più grandi dell’anno (dopo il periodo natalizio e il Black Friday) per coloro che sperano di acquistare a prezzi convenienti i prodotti presenti nella loro lista dei desideri, Amazon ha già reso disponibili alcune iniziative tra cui una legata all’acquisto dei Buoni Regalo in cofanetto regalo.

Arriva un nuovo cofanetto per i Buoni Regalo Amazon

Amazon ha da poco aggiunto un nuovo cofanetto per i propri Buoni Regalo che si aggiunge al classico “Cofanetto Amazon” nero col fiocco arancione e al “Cofanetto Congratulazioni” che richiama il design di un vero pacco del colosso dell’e-commerce.

Il nuovo arrivato si chiama “Cofanetto Consegna Amazon” e riprende le fattezze dei furgoni delle consegne che affollano le nostre strade a tutte le ore, aggiungendo un’alternativa più rilassata e meno seria rispetto alle altre due disponibili, pensata magari per un regalo a un bambino.

Il nuovo cofanetto (che potrebbe essere in edizione limitata e far gola ai collezionisti), al pari dei due già esistenti, non ha un costo aggiuntivo rispetto all’importo del buono regalo: gli unici limiti saranno l’importo minimo di 30 euro e l’importo massimo di 1000 euro.

Regala un Buono Amazon con il nuovo “Cofanetto Consegna Amazon”

Questo nuovo cofanetto, e i buoni regalo Amazon in generale, potrebbero rivelarsi un’ottima idea per un regalo last minute visto che il credito potrà essere sfruttato dal beneficiario sin da subito (ed entro 10 anni dalla data di emissione), in tempo per l’Amazon Prime Day 2023.

Manca una settimana all’Amazon Prime Day 2023

Sin dall’annuncio ufficiale delle date in cui si sarebbe svolta l’edizione 2023 dell’Amazon Prime Day (ovvero l’11 e il 12 luglio 2023), sono partite tutta una serie di iniziative legate all’evento, tra Amazon Music Unlimited gratis per 4 mesi, buono di 15 euro per alcuni clienti selezionati, 3 mesi di Audible in regalo, che ci accompagneranno fino alla vera due giorni di offerte.

Tutte le iniziative dell’Amazon Prime Day 2023 attive già adesso

In conclusione, per restare al passo con le offerte del momento e non perdervi nemmeno un’offerta dell’imminente Amazon Prime Day (11 e 12 luglio 2023), vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech.

Potrebbero interessarti anche: Antipasto di Prime Day con lo sconto sulla selezione Amazon Seconda Mano e Nuova super offerta per Amazon Ring Intercom che rende Smart il vostro citofono