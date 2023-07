È tornata la grande occasione per tutti coloro che desiderano rendere la propria casa ancora più smart. Amazon Ring Intercom, il dispositivo in grado di rendere qualsiasi citofono standard in Smart, è nuovamente in offerta su Amazon Italia a un nuovo minimo storico: 47,99 euro invece dei 129,99 euro di listino.

Cos’è e come funziona Amazon Ring Intercom

Amazon Ring Intercom è un innovativo dispositivo smart che trasforma il vostro tradizionale citofono in un sistema di comunicazione e controllo d’accesso a distanza. Una volta installato accanto al citofono esistente, Ring Intercom consente all’utente di rispondere a chi suona alla porta direttamente dal proprio smartphone, oppure di aprire porte e portoni senza muoversi dal divano o, addirittura, da un luogo distante dall’abitazione.

Questo dispositivo offre anche la possibilità di creare Chiavi ospite, permettendo a familiari e amici di accedere autonomamente all’edificio. Tramite l’app Ring è possibile programmare l’accesso della Chiave ospite in determinati giorni e orari, o disattivarla in qualsiasi momento.

Ring Intercom è inoltre integrabile con l’assistente virtuale Alexa, consentendo l’utilizzo di comandi vocali per l’apertura di porte o la risposta al citofono. Il dispositivo si collega alla rete Wi-Fi di casa, ed è alimentato da una batteria ricaricabile tramite USB-C removibile.

Un ulteriore vantaggio è dato dalla compatibilità con la funzione di verifica automatica delle consegne di Amazon. Questa opzione permette ai corrieri verificati di accedere all’edificio e lasciare i pacchi in sicurezza, riducendo così le mancate consegne.

Nuovo minimo storico per Amazon Ring Intercom

Dopo l’offerta lancio che ha visto Amazon Ring Intercom proposto a 49,99 euro (terminata qualche giorno dopo), è giunto il momento di un ulteriore sconto. Da oggi, infatti, il citofono smart è disponibile al nuovo minimo storico di 47,99 euro. Un’occasione da non perdere per chi desidera migliorare la gestione degli accessi alla propria abitazione o ufficio, sfruttando al contempo le potenzialità offerte dall’ambito della smart home.

Si ricorda che, prima dell’acquisto, è consigliabile verificare la compatibilità del proprio sistema citofonico con il Ring Intercom, operazione facilmente realizzabile attraverso la pagina prodotto di Amazon.

Acquista Amazon Ring Intercom a 47,99€ invece di 129,99€

Offerta disponibile esclusivamente per i clienti Prime, qualora non lo foste potete usufruire della prova gratuita, perfetta anche in ottica Prime Day che si terrà l’11 e il 12 luglio 2023.

Di seguito la nostra recensione del prodotto: