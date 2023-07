La nota piattaforma di social media Twitter ha recentemente introdotto una restrizione che impedisce ai visitatori non registrati di visualizzare i contenuti sul sito. In precedenza, anche senza effettuare il login, era possibile accedere a un numero limitato di tweet e profili. Ora, invece, compare un invito a registrarsi o accedere al proprio account. Si tratta di una misura che blocca completamente la visione dei contenuti a chi non è iscritto al servizio.

Non solo notizie negative, però: proprio in queste ore il team di sviluppatori sta introducendo il supporto per il Picture-in-Picture (PiP) su tutti i dispositivi mobili Apple con iOS e iPadOS, una funzionalità che garantisce un’esperienza migliorata per la visualizzazione dei contenuti a tutti gli utenti.

Misura temporanea o cambiamento definitivo?

La modifica legata alla visualizzazione dei contenuti è apparsa senza preavviso, lasciando gli utenti nel dubbio se si tratti di un malfunzionamento o di una nuova scelta strategica del colosso dei social media. A fare un po’ di chiarezza ci ha pensato Elon Musk, proprietario di Twitter, con un tweet in cui definisce la restrizione come una “misura temporanea di emergenza”.

Temporary emergency measure. We were getting data pillaged so much that it was degrading service for normal users! — Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2023

Il motivo? Il cosiddetto “saccheggio dei dati”, ovvero il prelievo massiccio di informazioni dalla piattaforma da parte di aziende di terze parti, che avrebbe degradato significativamente il servizio. Secondo l’imprenditore visionario, infatti, diverse centinaia di organizzazioni sarebbero coinvolte in attività di scraping – la raccolta automatizzata di dati – su larga scala, attività che avrebbe compromesso l’esperienza di utilizzo di Twitter per tutti gli utenti. Tuttavia, non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito.

Several hundred organizations (maybe more) were scraping Twitter data extremely aggressively, to the point where it was affecting the real user experience. What should we do to stop that? I’m open to ideas. — Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2023

Recentemente Twitter ha mostrato alcuni problemi tecnici, come anteprime di contenuti non funzionanti su altre piattaforme come Discord, Slack e iMessage. Inoltre, chi paga per l’accesso alle API di Twitter ha lamentato modifiche non annunciate, bug e l’assenza di supporto al cliente. Non è chiaro se queste problematiche siano legate alla questione dello scraping dei dati o a possibili politiche di taglio dei costi da parte dell’azienda.

Prima di questa modifica, Twitter garantiva un accesso limitato ai non registrati, permettendo loro di visualizzare i tweet pubblici e i profili degli utenti, pur senza la possibilità di interagire con i contenuti; ora, invece, ogni tentativo di accedere ai contenuti senza login risulta vano. Le strategie adottate da Elon Musk, proprietario di Twitter dalla fine del 2022, sembrano contraddittorie: da un lato, ha assunto l’hacker George Hotz per migliorare la funzione di ricerca e rimuovere la richiesta di login per gli utenti non registrati; dall’altro, ha poi deciso di eliminare del tutto la funzione di ricerca per gli stessi utenti.

Per quanto riguarda gli utenti registrati, coloro che possiedono un account gratuito possono ancora accedere ai contenuti pubblici, ma molte funzionalità avanzate sono riservate agli iscritti a Twitter Blue, l’abbonamento a pagamento del servizio da poco disponibile anche in Italia. Anche se al momento non c’è nulla di ufficiale, in futuro è possibile che altre funzionalità fondamentali vengano riservate agli utenti premium, allo scopo di incrementare i ricavi dell’azienda.

La decisione di limitare l’accesso ai contenuti per gli utenti non registrati ha suscitato non poche critiche: molti ritengono che questa mossa vada contro la natura aperta di Twitter, che da sempre ha rappresentato uno spazio di libera espressione e discussione; altri temono che la piattaforma stia diventando sempre più esclusiva, riservando le sue funzioni migliori solo a chi è disposto a pagare.

Musk, dal canto suo, sembra determinato a perseguire una strategia volta a garantire la sostenibilità economica di Twitter, anche a costo di introdurre misure impopolari. Tuttavia, il successo di queste scelte dipenderà in larga misura dalla capacità dell’azienda di ascoltare e rispondere alle esigenze della sua community. In ogni caso, questa situazione mette in luce l’importanza di una gestione attenta e responsabile dei dati degli utenti: il “saccheggio dei dati”, come l’ha definito Musk, rappresenta un problema serio che può avere ripercussioni significative sulla qualità del servizio offerto dall’azienda e sulla fiducia dei suoi utenti. Per questo motivo è fondamentale che le aziende adottino tutte le misure necessarie per proteggere i dati dei loro clienti e prevenire abusi.

Twitter sta introducendo il supporto per il Picture-in-Picture su iOS

Lasciando un attimo da parte la questione scraping dei dati, sembra che Twitter sia in procinto di introdurre una funzionalità molto attesa dai suoi utenti. Stiamo parlando del supporto per la modalità picture-in-picture (PiP) per i dispositivi mobili di Apple quali iPhone e iPad, una funzionalità che permette di visualizzare i video in un riquadro ridimensionabile che può essere spostato a piacimento sullo schermo, consentendo all’utente di continuare a navigare o utilizzare altre app mentre guarda un video.

Diversi utenti hanno segnalato di aver già accesso a questa nuova funzione. Come potete osservare dal tweet sottostante, avviando un video all’interno dell’app Twitter e poi uscendo dall’app, il video continua a riprodursi in un piccolo riquadro che può essere posizionato in qualsiasi punto dello schermo.

Looks like Twitter videos now support the iOS system wide PiP.

Note that it’s rolling out slowly, so it’s normal if some of you don’t have it yet pic.twitter.com/QeCrI670XA — iSoftware Updates (@iSWUpdates) June 30, 2023

Twitter aveva già introdotto una funzione PiP all’interno della propria app, ma questa era limitata alla sola visualizzazione dei video all’interno di Twitter; la nuova funzionalità, invece, consente di guardare i video di Twitter anche mentre si utilizzano altre app, seguendo l’esempio di altre piattaforme di contenuti video come YouTube (nella sua versione Premium).

Al momento, tuttavia, non tutti gli utenti hanno accesso a questa funzione, il che suggerisce che Twitter sta ancora implementando il supporto per la modalità PiP. Per poter accedere a questa funzione è necessario avere installata l’ultima versione dell’app Twitter su iPhone o iPad (trovate la pagina dedicata dell’App Store a questo indirizzo).

Questa novità rappresenta un ulteriore passo in avanti di Twitter verso l’ampliamento delle sue funzionalità video, in linea con le tendenze attuali del mercato dei social media che vede nei contenuti video uno dei principali motori di crescita. Non resta che attendere l’implementazione completa di questa funzione per poter godere di una maggiore flessibilità nella fruizione dei contenuti video su Twitter.

