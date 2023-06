Bisogna riconoscere ad Elon Musk il merito di essere riuscito a dare un enorme risalto a Twitter, social network che negli ultimi mesi è stato costantemente sotto i riflettori e per il quale l’eccentrico miliardario ha grandi progetti.

Uno di questi è portare Twitter sulle smart TV con una nuova apposita applicazione focalizzata sui video, soluzione che dovrebbe aiutare la piattaforma ad accrescere le sue partnership.

Una nuova app Twitter per le smart TV

A parlare di questa nuova applicazione sono stati Elon Musk e la CEO Linda Yaccarino nel corso di una presentazione che nei giorni scorsi è stata organizzata per gli investitori.

Purtroppo al momento non vi sono altri dettagli su questa applicazione (non è nemmeno chiaro se sarà gratuita o se richiederà l’abbonamento a Twitter Blue) e per scoprire quali saranno le sue caratteristiche e quando potrà essere effettivamente installata sulle smart TV dovremo attendere informazioni ufficiali dal team del social network.

E sempre a proposito di Twitter, nel corso della conferenza VivaTech di Parigi Elon Musk ha voluto tracciare una sorta di resoconto su questi primi mesi dopo la finalizzazione dell’acquisizione del social network.

A dire di Musk, la maggior parte degli utenti regolari di Twitter sarebbe d’accordo sul fatto che la piattaforma è migliorata e, di conseguenza, anche l’esperienza offerta ha beneficiato delle novità introdotte.

Inoltre, sempre secondo il popolare miliardario, Twitter stava avendo un “effetto corrosivo” sulla società e sarebbe proprio questo il motivo per il quale ha acquistato il social network: il suo obiettivo, in sostanza, era quello di cambiarlo e renderlo positivo per la civiltà.

Con riferimento alla perdita di inserzionisti (-50% delle entrate pubblicitarie da ottobre), Elon Musk si è detto molto fiducioso che il nuovo CEO Linda Yaccarino possa riuscire a rimediare, facendo tornare quelli che hanno abbandonato la piattaforma e portandone di nuovi. Staremo a vedere.