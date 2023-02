Sono passate poche settimane dal rilancio di Twitter Blue che aveva fatto parlare non poco i media, soprattutto alla luce dell’attivismo messo in mostra da Elon Musk per rilanciare il suo social dal punto di vista finanziario. La novità delle ultime ore, in tal senso, è l’approdo del piano d’abbonamento anche nel nostro Paese, il quale va in tal modo ad aggiungersi ad altri undici, tra cui spiccano Francia, Germania, Spagna, Portogallo e Arabia Saudita.

Per quanto riguarda gli utenti del Belpaese, potranno esercitare la loro scelta tra due opzioni, per il browser web:

Ad esse si va poi ad aggiungerne un’altra, riservata in questo caso agli utenti che si collegano da dispositivi Android o iOS, un unico piano mensile per il quale il costo è di 11 euro al mese.

Twitter ha anche specificato che l’abbonamento si rinnova in automatico sino alla disdetta da parte dell’utente. Inoltre, è necessario disporre di un numero di telefono convalidato.

Perché scegliere Twitter Blue? Il motivo è da ricercare nel fatto che questo abbonamento è in grado di garantire alcuni benefici di non poco conto, come il taglio del 50% degli annunci nella homepage e nell’applicazione mobile, la spunta blu. Cui si aggiunge la possibilità di salire in cima alle risposte, alle menzioni ed alle ricerche, derivante dal fatto che i tweet degli utenti verificati sono mostrati prima degli altri. Infine, è possibile modificare i tweet pubblicati sino a 5 volte nell’arco di 30 minuti, caricare video con risoluzione 1080p e più lunghi e ottenere l’accesso in anteprima a funzioni inedite.

Stando a quanto riportato da TechCrunch, Twitter starebbe anche rendendo disponibili dei podcast riservati agli abbonati di Blue sulle app iOS ed Android, oltre ad aver rilasciato una nuova scheda “Spaces” che sarebbe disponibile esclusivamente per questa categoria di utenti.

L’arrivo di Blue anche in Italia non è però la sola novità di rilievo in casa Twitter. Nella giornata di ieri, infatti, la società ha annunciato la decisione di interrompere l’accesso gratuito alla sua API, in vista del lancio di un piano a pagamento di base, il quale dovrebbe avere luogo nel corso della prossima settimana. La sospensione in tal senso avrà luogo martedì 9 febbraio.

Starting February 9, we will no longer support free access to the Twitter API, both v2 and v1.1. A paid basic tier will be available instead 🧵

Sebbene l’azienda non abbia ancora provveduto a dichiararne il prezzo, proprio Elon Musk ha lanciato un tweet in cui afferma che i piani di base potrebbero costare 100 dollari al mese, un livello il quale potrebbe risultare proibitivo per alcuni sviluppatori, studenti e ricercatori indipendenti. Resta da capire se il prezzo sia destinato a restare quello indicato dal nuovo proprietario o se ci sarà un parziale ravvedimento in tal senso.

Yeah, free API is being abused badly right now by bot scammers & opinion manipulators. There’s no verification process or cost, so easy to spin up 100k bots to do bad things.

Just ~$100/month for API access with ID verification will clean things up greatly.

— Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2023