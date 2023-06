La causa giudiziaria tra Microsoft e FTC relativa all’acquisizione di Activision Blizzard da parte del colosso di Redmond continua a far luce su dettagli trasversali piuttosto sorprendenti.

Dopo le informazioni trapelate in tribunale relative all’uscita di Call of Duty: Warzone Mobile, la controversa acquisizione da 68,7 miliardi di dollari ha portato a galla anche le entrate di Sony relative al frachise di Call of Duty.

Tuttavia sembra che qualcuno abbia coperto le informazioni riservate riportate nei documenti con un pennarello nero, ma quando sono stati scannerizzati la lampada a letteralmente fatto luce su quasi tutto. Anche se il tribunale si è affrettato a rimuovere il documento rivelatore, le informazioni confidenziali di Sony erano ormai di pubblico dominio.

Le informazioni trapelate hanno rivelato ad esempio che Horizon Forbidden West apparentemente è costato 212 milioni di dollari in cinque anni con 300 dipendenti e che The Last of Us Part II è costato 220 milioni di dollari con circa 200 dipendenti.

Un altro dettaglio sorprendente è che Sony nel documento afferma che 1 milione di giocatori PlayStation non giocano altro che a Call of Duty.

Sony ha fornito queste informazioni alla FTC come parte del tentativo di dimostrare che i suoi ricavi relativi allo sparatutto di Activision Blizzard verrebbero fortemente influenzati e addirittura sabotati se Call of Duty diventasse un’esclusiva Xbox.

Call of Duty è una gallina dalle uova d’oro

I documenti presentati da Sony hanno anche accidentalmente rivelato quanti soldi vale Call of Duty per PlayStation. Apparentemente, visto che non tutti i dati sono chiaramente visibili in controluce, il documento suggerisce che nel 2021 CoD valeva 800 milioni di dollari solo negli Stati Uniti e 1,5 miliardi di dollari a livello globale.

Ma considerando l’indotto derivante da accessori, abbonamenti e tutto il resto, la cifra sembra essere 15,9 o 13,9 miliardi di dollari all’anno, quindi “ci sta” che Sony si stia opponendo in tutti i modi all’acquisizione.

Infine il pennarello, “the king of the drama”, suggerisce che il “margine tipico” che Sony condivide con editori di terze parti come Activision possa essere il 10 percento

Sony afferma inoltre che quasi la metà dei possessori di PS5 negli USA possiede anche una console Nintendo Switch, mentre meno del 20% dei possessori di PlayStation 5 negli Stati Uniti possiede anche una Xbox Series X o S.

Potrebbe interessarti: Call of Duty sta per diventare un gioco da tavolo